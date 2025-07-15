足智夏令營｜女子歐國盃8強開打　挪威「細」意品嚐

女子歐國盃8強開打，分組賽3戰全勝的挪威，迎來防守力不俗的意大利，如果撕破對方的密集防線，將是晉身準決賽的關鍵。

（球賽編號：FB3292，7月17日 03:00開賽，HOY 76直播）



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挪威曾是兩屆女子歐國盃冠軍，但近年成績回落，上一次打入決賽已是2013年的事。不過，這支北歐娘子軍在今次大賽表現出色，連續兩場以2：1擊敗東道主瑞士及芬蘭，最後一仗收起主力下以4：3力挫同組實力最強的冰島，於A組3戰全勝強勢出線。

列頓盤扭及傳球功夫上乘，是挪威進攻的起點。（Getty Images）

挪威陣容豪華，前線倚賴分別效力巴塞隆拿及里昂兩支歐洲班霸的卡露蓮漢臣（Caroline Hansen）及希嘉寶（Ada Hegerberg）攻堅，中場又有效力車路士的列頓（Guro Reiten）及阿仙奴的馬琳（Frida Maanum）組織與串連，或許只是後場實力稍遜。

意大利在B組以1勝1和1負4分晉級，先以1：0小勝比利時，然後以1：1賽和葡萄牙，足見防守力不俗，尾場面對奪冠大熱西班牙也「只」是輸1：3，已算有交待。

往績上，意大利稍佔上風，近3場交手取得1勝2和，未嘗敗績；值得留意是，近兩次對壘都打和，兼總入球少於3球，加上意軍防守不俗，今仗和局機會大，「入球小」亦非常值得考慮。

意大利防守不俗，隊長兼中堅連拿莉（Elena Linari）的表現舉足輕重。（Getty Images）

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