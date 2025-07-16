足智夏令營｜女子歐國盃　瑞典英格蘭「細」均力敵

女子歐國盃來到8強階段，上屆冠軍英格蘭面對分組賽3戰全勝的瑞典，衛冕之路迎來第一個大難關。

（球賽編號：FB3325，7月18日 03:00開賽，HOY 76直播）



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英格蘭今屆陣容以上屆冠軍隊成員為骨幹，而上屆尚屬新秀的艾娜東妮（Ella Toone）及蘿素（Alessia Russo）等日趨成熟，加上蘿倫占士（Lauren James）等新星冒起，實力有增無減。

效力曼聯的艾娜東妮表現日趨成熟，現已是英格蘭中場的核心球員。（Getty Images）

然而，英格蘭今屆賽事首仗落筆打三更，以1：2不敵法國，但當頭棒喝下，及後以4：0大破荷蘭，再以6：1狂數威爾斯，重現強隊本色；其中東妮及史妲威（Georgia Stanway）各入兩球。

至於瑞典於今屆賽事的氣勢更強，先以1：0輕取丹麥，繼而3：0大破波蘭，最後一仗竟以4：1力挫8屆冠軍德國，盡顯冠軍相；其中效力阿仙奴的前鋒碧克絲甸紐絲（Stina Blackstenius）狀態火熱，近兩仗都有入球，而且她十分熟悉英格蘭球員，今仗實是球隊的取勝關鍵人物。

雙方近6次交手，瑞典稍佔上風，取得2勝3和1負；值得留意是，這6場有4場總入球少於3球，今仗「細」鈞力敵下，一於捧「入球小」。

瑞典前鋒碧克絲甸紐絲效力阿仙奴多年，對英格蘭的踢法十分熟悉。（Getty Images）

女子歐國盃8強開打，分組賽3戰全勝的挪威，迎來防守力不俗的意大利，如果撕破對方的密集防線，將是晉身準決賽的關鍵。

（球賽編號：FB3292，7月17日 03:00開賽，HOY 76直播）



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挪威曾是兩屆女子歐國盃冠軍，但近年成績回落，上一次打入決賽已是2013年的事。不過，這支北歐娘子軍在今次大賽表現出色，連續兩場以2：1擊敗東道主瑞士及芬蘭，最後一仗收起主力下以4：3力挫同組實力最強的冰島，於A組3戰全勝強勢出線。

列頓盤扭及傳球功夫上乘，是挪威進攻的起點。（Getty Images）

挪威陣容豪華，前線倚賴分別效力巴塞隆拿及里昂兩支歐洲班霸的卡露蓮漢臣（Caroline Hansen）及希嘉寶（Ada Hegerberg）攻堅，中場又有效力車路士的列頓（Guro Reiten）及阿仙奴的馬琳（Frida Maanum）組織與串連，或許只是後場實力稍遜。

意大利在B組以1勝1和1負4分晉級，先以1：0小勝比利時，然後以1：1賽和葡萄牙，足見防守力不俗，尾場面對奪冠大熱西班牙也「只」是輸1：3，已算有交待。

往績上，意大利稍佔上風，近3場交手取得1勝2和，未嘗敗績；值得留意是，近兩次對壘都打和，兼總入球少於3球，加上意軍防守不俗，今仗和局機會大，「入球小」亦非常值得考慮。

意大利防守不俗，隊長兼中堅連拿莉（Elena Linari）的表現舉足輕重。（Getty Images）

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