羽毛球．日本賽｜鄧謝配挫印尼闖8強　伍家朗負石宇奇止步

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪在日本公開賽再度登場，與印尼組合爭入8強，「鄧謝配」直落兩局擊敗對手，打入8強。



鄧謝配。（新華社）

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪在日本公開賽首圈，與中國隊的朱一珺／鮑驪婧打足三局，最終驚險晉級，今日（17日）與印尼組合韋迪查查（Gloria Emanuelle Widjaja）／古沙真圖（Rehan Naufal Kusharjanto）初次碰頭，爭入8強。

「鄧謝配」首局打出氣勢，全局未曾落後，由頭帶到尾，以21：17先下一城。印尼組合在第二局反撲，鄧謝配上半局一度落後，中段追成13：13平手後，雙方得分梅花間竹，全局10次打成平手，這對港隊組合末段連取3分，以21：19再取一局，力戰45分鐘直落兩局過關，下圈鬥5號種子、泰國組合普亞華蘭魯羅／飄訕攀（Dechapol Puvaranukroh／Supissara Paewsampran）。

鄧謝配在日本公開賽打入8強。（新華社）

伍家朗隨後登場，與中國球手石宇奇交手，伍家朗首局先輸16：21，伍在第二局由頭帶到尾，以21：18扳回一城，伍家朗在決勝局一度領先16：14，末段連輸7分，力戰67分鐘後落敗。