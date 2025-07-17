足智夏令營｜女子歐國盃8強西班牙鬥瑞典　女狂牛入球獻「瑞」

應屆世界盃冠軍西班牙力爭她們首個女子歐國盃冠軍，8強將遇上東道主瑞士，「鬥牛女兵」實力高兩班，今仗不勝無歸。

（球賽編號：FB3294，7月19日 03:00開賽，HOY 76直播）



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西班牙在今屆分組賽展現她們的奪標決心，首仗即以5：0大破葡萄牙，次仗再以6：2狂數比利時，最後一仗收起部分主力下，仍以3：1輕取意大利，3仗轟入14球，攻擊力非常強勁。

西班牙老將艾絲達干沙利絲今屆賽事入了4球，暫列神射手榜首。（Getty Images）

除了金球獎得主佩迪雅絲（Alexia Putellas）貢獻3球外，32歲前鋒艾絲達干沙利絲（Esther González）狀態大勇，有4球進帳，暫列射手榜首，今仗兩人仍是西班牙前線的最強尖刀。

瑞士雖佔主場之利，但實力一般，分組賽取得1勝1和1負，僅憑較佳得失球壓過同得4分的芬蘭，晉級8強。分組賽對芬蘭時補時建功、助瑞士以1：1逼和對手奪得寶貴1分的22歲新星薩瑪莉（Riola Xhemaili），或許是瑞士製造爆冷戰果的希望。

兩軍近4次交手，西班牙錄得全勝，近3場更分別贏7：1、5：0及5：1，實力上比瑞士高兩班，今仗取勝毫無懸念，「入球大」亦十分值博。

薩瑪莉上仗對芬蘭補時建功，助瑞士驚險取得8強一席。（Getty Images）

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