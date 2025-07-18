足智夏令營｜女子歐國盃8強　法國「大」得起德國

女子歐國盃8強來到最後一場，今屆表現出色的法國將迎戰8屆盟主德國；兩軍攻擊火力十足，今仗「大」戰一觸即發。

（球賽編號：FB3324，7月20日 03:00開賽，HOY 76直播）



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法國女足未嘗贏過大賽錦標，但近年進步不少，上屆歐國盃便躋身4強，去年的歐國聯亦獲得亞軍，踏入2025年更未嘗敗績，錄得11場全勝，包括今屆賽事中，分組賽2：1力挫衛冕的英格蘭，以及5：2大破前屆盟主荷蘭。

法國一對前鋒組合嘉杜圖（左）及迪菲卡絲卡蓮奴（右）各入兩球，是球隊的入球保證。（Getty Images）

法國隊球星如芸，重要是攻擊火力分散，令人防不勝防，今屆賽事3場攻入11球，分別由9個球員射入，其中效力里昂的嘉杜圖（Marie-Antoinette Katoto）及聖地牙哥波浪的迪菲卡絲卡蓮奴（Delphine Cascarino）各入兩球，值得留意。

德國曾8次奪得女子歐國盃，上屆亦打入決賽，但加時不敵英格蘭飲恨，今屆捲土重來卻未算十分出色，分組賽最後一仗以1：4慘負瑞典，令今年8場不敗的走勢告終。不過，中場祖莉白蘭特（Jule Brand）表現對辦，3場分組賽交出2入球2助攻，今仗仍是德國的進攻樞紐。

兩軍近10次交手，德國取得5勝2和3負，稍佔上風，而近3次交手總入球皆逾2球。法國近況佳，德國經驗足，勝負還看臨場發揮，因此捧「入球大」最穩陣。

祖莉白蘭特今屆3場貢獻2入球2助攻，是德國的攻擊泉源。（Getty Images）

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