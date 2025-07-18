壘球亞洲盃｜香港女將戰勝西安破紀錄熱浪　一日兩勝鎖定亞運資格

西安近日錄得攝氏43度高溫，打破歷來7月溫度紀錄，猶幸一眾港隊壘球女將憑鬥志戰勝熱浪，今日接連擊敗馬來西亞和新加坡後，開賽至今錄得4勝4負，肯定確保排名前8，穩袋2026年名古屋亞運入場券。



西安近日受熱浪侵襲，錄得歷來最熱7月，地面溫度更一度高達攝氏70度，有商業大廈和民居受高溫影響而「熱爆玻璃」，玻璃窗在未有撞擊下呈蜘蛛網狀碎裂。這波熱浪成為港隊出戰女子壘球亞洲盃的「另類敵人」，她們有時一日兩戰，甚至在正午烈日當空下作賽，仍然打出水準。首日以0：10及0：15不敵中華台北及中國後，依然保持士氣，次日在40度高溫下以7：0輕勝泰國，在台灣讀書兼打波的先發投手劉雪汶以多變的配球壓制對手打線，在頭五局力保不失。

香港女子壘球隊穩奪名古屋亞運資格。（夏家朗攝）

港隊之後面對韓國和日本，以1：9及0：16告負，但對印度以7：0擊敗對手，為今日火併馬來西亞和新加坡的關鍵戰注下強心針。港隊今早以15：5大勝馬來西亞後，基本上已鎖定2026年名古屋亞運資格，但一眾港將於下午鬥新加坡未有放軟手腳，三局上把握機會，陳依琳、趙澆慰及劉曉君先後跑回本壘得分，助港隊領先5：1。雖然新加坡於三局下追至3：5，六局之後更追至4：5，但港隊的龐叡芝在七局上再取1分，港隊最終勝6：4，以一張亞運入場券以及一日兩勝完成今日比賽。

港隊明天將惡鬥菲律賓，上演今屆亞洲盃最後一仗。

港隊「快腳」林佩君。（hkwomensoftball IG）