【足球熱話】越南門將完場前勇救極刑　「花式挑釁」球證抗議判決

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-22 19:00

入波慶祝是球員的指定動作，C朗拿度跳高張開雙手及雙腿、夏蘭特的「佛系」打坐等等，個個都是經典。不過，具挑釁性的慶祝同樣令球迷難忘，最近一位越南門將就創出新「招式」。

講到慶祝，除了前阿仙奴射手艾迪巴約喪跑大半場到舊東家球迷面前鏟草，前荷蘭國腳雲尼斯達萊也可謂創造經典。

2005年世界盃外圍賽，「雲佬」在鬥安道爾時射失12碼，被對手後衛「瘋狂恥笑」，但「雲佬」很快就再取得入球，他立即走到之前挑釁自己的後衛前高舉雙手慶祝，令球迷留下深刻印象。

不過，最近越南次級聯賽，卻出現了一位超越「雲佬」的男人。

那些年的「寸爆」慶祝，極具挑釁性：（按圖放大）

當時比賽已到最後階段，兩隊踢成1：1平手。主隊守門員卻在此刻犯錯，出迎時在禁區內撞倒敵軍球員，球證判罰12碼之餘，更向門將出示黃牌警告。主隊球員自然「嬲爆」，紛紛包圍球證理論，而守門員卻擺出一副十分無辜的樣子，並跪在地上「無聲控訴」。

這位門將看來有點演戲底子，他見隊友爭論不休，先「扮好人」勸止，但自己又隨即「怒啤」球證、向對方「口噏噏」。

越南門將「神級」慶祝逐格睇：（按圖放大）

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結果球證判決依舊，12碼還是照射，但客隊劊子手射向龍門左下角被「捉到路」，主隊門將輕鬆擋出。

這位守門員待確認皮球滾出底線之後，猶如「上身」一樣，全速衝向球證，原本希望上前慶祝的隊友也攔他不到。最後他竟然在球證面前「鏟草」慶祝，完成「花式挑釁」動作，似乎在抗議對方的「誤判」。

比賽全場精華，門將花式挑釁由片段4：54開始

最令人意外的是，球證面對這個極具挑釁意味的動作，竟然不為所動，也沒有以「兩黃一紅」把主隊門將驅逐出場。

有網民笑言，可能球證以為守門員要向他「拜年」，心裏默默講一句「平身」就算數。而大多數球迷都認為球員過於衝動，若果最終被逐也是咎由自取。

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