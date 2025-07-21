足智夏令營｜女子歐國盃　英軍四強戰「大」吉大利

衛冕的英格蘭幾經辛苦，闖入今屆女子歐國盃4強，迎來意外淘汰挪威的意大利，女英軍攻強守弱，今仗能否「大」開殺戒？

（球賽編號：FB3505，7月23日 03:00開賽，HOY 76直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50050140

英格蘭在8強面對今屆賽事表現出色的瑞典，戰至78分鐘仍落後0：2，但後備入替的高爾基莉（Chloe Kelly）兩次左路傳中，造就邦朗絲及米雪艾耶萬各入一球，扳成平手，再藉互射12碼贏3：2晉級。

高爾基莉雖然不是正選，但後備入替都有所貢獻，堪稱英格蘭的後備殺手。（Getty Images）

事實上，女英軍4場入13球，攻力強勁，而且分別由10個球員取得，足證火力夠分散；不過，4強失5球，亦反映今屆英軍缺少了隊長兼中堅白禮特與門將艾思兩大後防主力後，防守稍嫌不穩。

意大利8強面對實力強勁的挪威，竟以2：1取勝，除了防守夠穩健外，鋒線上，老將姬列妮（Cristiana Girelli）表現出色，上仗梅開二度，整個賽事已有3球進帳，是意軍的取分之匙。

兩軍交手，英格蘭近5場取得4勝1和未輸過，論牌面，今仗也可秤先，但考慮到她們防守力一般，因此今仗也可捧「入球大」。

姬列妮雖然已屆35歲，但她仍是意大利前線最可靠的得分手。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。