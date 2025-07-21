足智夏令營｜女子歐國盃4強戰　德國西班牙 「細」均力敵

奪冠大熱西班牙，在女子歐國盃4強硬撼8屆盟主德國，「女鬥牛軍」火力驚人，但偏偏遇上日耳曼鋼門，矛盾之爭，結局將會如何？

（球賽編號：FB3520，7月24日 03:00開賽，HOY 76直播）



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西班牙今屆賽事盡顯首奪錦標的決心與實力，各項進攻數據均是列強之冠，例如4場攻入16球（即場均4入球）、68.8%控球率、89.5%傳球成功率及101次射門次數等。

邦瑪迪逐漸重拾佳態，仍是西班牙中場的發電機。（Getty Images）

球后佩迪雅絲（馬會譯名佩泰娜絲）4場貢獻了7次入球或助攻，是西班牙的進攻泉源；而且值得慶幸是，今屆賽事前受傷的邦瑪迪（Aitana Bonmatí）逐漸回復佳態，上仗對瑞士以後踭妙傳隊友射入，賽後榮膺該仗最佳球員，今仗亦是球隊中場的發電機。

德國今屆賽事表現相對失色，但勝在韌力十足，8強少打一人下，法定時間以1：1逼和法國，最後12碼贏6：5晉級；不得不提是門將安卡蓮貝嘉（Ann-Katrin Berger）該仗如有神助，一共有9次撲救，最後更助球隊射贏12碼。

雙方近5次交手，德國取得3勝2和未輸過，頗有格食格味道，值得留意是，這5場對壘總入球皆少於3球，今仗似乎不會例外，一於捧「入球細」。

德國門將安卡蓮貝嘉上仗對法國，單場作出9次撲救，技驚四座。（Getty Images）

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