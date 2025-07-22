壘球亞洲盃｜港隊投打發揮俱佳力克勁敵　總結經驗備戰名古屋亞運

香港女子壘球隊戰勝西安超過攝氏40度的熱浪，完成進軍2026年名古屋亞運的任務，以4勝5負總成績列第6位，順利取得亞運入場券。即將第三次帶領港隊出戰亞運，總教練大島田總結今次表現，尤其讚賞球員在力克新加坡6：4一戰的表現。



大島田賽前已表示，新加坡近年進步神速，是港隊力爭守住排名前6的最大對手。綜觀港隊4場勝仗的比數，對新加坡一役的戰況的確最緊湊，大島田坦承，「輸波機會唔細」，但最重要是提醒球員「唔好做特別嘢，集中做番平時做嘅嘢」，他特別讚賞球員：「投手與捕手非常配合，關鍵時刻沒有出錯，打棒球員亦發揮戰術，導致新加坡失誤。」至於落敗的6場賽事，港隊實力與對手存在分野，「重點在於落敗後調整，知道哪場比賽才是我們重點發揮」。

港隊每場比分：

香港0：10中華台北

香港0：15中國

香港7：0泰國

香港1：9韓國

香港0：16日本

香港7：0印度

香港15：5馬來西亞

香港6：4新加坡

香港0：12菲律賓



港隊最終以4勝6負排名第6，如願取得名古屋亞運參賽資格，球隊上下返港後將總結今次旅程，擬定未來一年目標，「球隊在今次賽事體會到心理調整的重要，教練團必須多鼓勵球員放心去打，畢竟大型比賽容易影響球員發揮，未必打出平時在香港的表現」。

（hongkongchinasoftball IG）

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