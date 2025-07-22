利物浦訪港｜四球星無懼風雨化身教練　指導傑志U14小將踢隊內賽

利物浦抵港第二日（22日），四名球星蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）、卻基斯（Milos Kerkez）、羅拔臣（Andrew Robertson）及祖高美斯（Joe Gomez）在賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，受到傑志U14小將們熱烈歡迎。在簡短分享會後，四名球星搖身一變成為教練，各自帶領一隊傑志U14隊員，指導他們合演隊内賽，即使球賽途中下起大雨，仍未減褪球星的指導熱情，與一眾小將打成一片，大家一起慶祝入球。

撰文及攝影：賽馬會青少年體育記者訓練計劃學員何穎瑤



利物浦球員到賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，與傑志U14小將在隊內賽合作。（何穎瑤攝）

利物浦球員在分享會一開始情緒未算太高漲，但一踏足球場「熱身」過後，特別是匈牙利隊隊長蘇保斯拉爾，手舞足蹈，不時鼓勵一眾傑志U14隊員，大聲指揮他們射波傳波，教波時亦十分熱情，就算途中下起大雨，仍然堅持「唔擔遮、唔入帳蓬」，盡顯隊長姿態。

利物浦球員到賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，與傑志U14小將在隊內賽合作。（何穎瑤攝）

利物浦球員到賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，與傑志U14小將在隊內賽合作。（何穎瑤攝）

利物浦球員到賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，與傑志U14小將在隊內賽合作。（何穎瑤攝）

利物浦球員到賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，與傑志U14小將在隊內賽合作。（何穎瑤攝）

利物浦球員到賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，與傑志U14小將在隊內賽合作。（何穎瑤攝）

利物浦球員到賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，與傑志U14小將在隊內賽合作。（何穎瑤攝）

這場隊內賽分別由蘇保斯拉爾及羅拔臣帶領的隊伍勝出，雙方合演決賽，此時兩名利物消球員更是十足十投入，羅拔臣不時神情嚴肅地大聲來一句「Come on you」督促隊員，當有入波時，他們都盡情替小將們歡呼。這場決賽踢成2：2進入點球大戰，最終由蘇保斯拉爾帶領的隊伍取勝，奠勝一刻他更「拋遮」慶祝，十分親民。

利物浦球員到賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，與傑志U14小將在隊內賽合作。（何穎瑤攝）

利物浦球員到賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，與傑志U14小將在隊內賽合作。（何穎瑤攝）

利物浦球員到賽馬會傑志中心出席「利物浦 X Nike足球訓練活動」，與傑志U14小將在隊內賽合作。（何穎瑤攝）

在這次「利物浦 X Nike足球訓練活動」中，有機會和平常只會在電視上看到的英超球星互動，傑志U14小將們都表示十分興奮，更大讚經歷比想像中更好。效力蘇保斯拉爾隊的門將霍日安在射十二碼階段時得球星指點兩句，他賽後透露：「他（蘇保斯拉爾）叫我要堅持信念，輸波都唔緊要，just do it（就去做吧）。」羅拔臣隊中小將Stitch本身支持阿仙奴，但能見到英超球星的他亦表示「好開心」，特別是當他提到自己成功搭上蘇保斯拉爾膊頭時，顯得格外興奮。