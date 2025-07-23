利物浦訪港｜專訪盧卡斯利華：見證紅軍高低跌宕的中場鐵漢

利物浦以英超冠軍之姿，在今夏轉會窗大灑金錢；頂級球星也趨之若鶩，如華迪斯（Florian Wirtz）般的球星拒絕拜仁慕尼黑追逐，也要轉投紅軍，放諸15年前的確難以想像。

2010年的利物浦正值多事之秋：球星紛紛出走，鶴臣上任掌帥印，球隊在聯賽排名一度跌落降班區；賣盤紛爭更令球會一度陷被接管邊緣……當年見證這一切起伏的，包括巴西中場盧卡斯利華（Lucas Leiva）。

在不少利物浦球迷眼中，他是「平庸」的代名詞，但卻憑着無比的堅韌鬥志獲得球迷喜愛。隨利物浦訪港的盧卡斯親身受訪，大談對紅軍的感情、還有效力10年來的喜與悲。

文：高詩琦 攝：黃寶瑩



盧卡斯利華親切如一。（黃寶瑩攝）

與盧卡斯利華的訪問安排在早上8時許，他準時到達在宴會廳內等候媒體，筆者走向大會安排好的座席自我介紹，他展現笑容、親切地主動握手，「Nice to meet you！」筆者14年前曾跟他有過一面之緣，在仍未關閉的米活訓練場外與其他球迷一同守候，盧卡斯是其中一位停車為球迷簽名、合照的球員。

然而當時氣氛並不好，受盡球迷愛戴的費蘭度托利斯決意轉投車路士，在轉會死線前，載着他的車子駛出訓練場，沒有停下便揚長而去，有球迷生氣地拍打他的座駕，車子加速、消失在視線。還記得當時有球迷當場撕爛他的自傳，紙片如球迷的心般碎了一地。

多年後回首，自然明白足球就是人來人往，但絕境中留下來的人更顯可貴，盧卡斯是其中一人。這位巴西中場出身自巴甲甘美奧，2007年以巴甲最佳球員之姿加盟利物浦，第一場在紅軍的比賽，就是來香港出戰英超亞洲盃，說起18年前的往事，盧卡斯眼神亮了起來：「對、對，18年前了！我當然記得……那是很特別的時刻，是我在利物浦的第一場比賽，當時又怎想到之後就留效10年了呢？」

利物浦在2007年來港出戰英超亞洲盃。（Getty Images）

當時紅軍在決賽互射十二碼不敵樸茨茅夫，盧卡斯記得清楚：「有點不幸呢……但很開心這麼多年後，以不一樣的身份回來香港。2007年時香港已經有許多利物浦球迷，昨晚的活動中有機會跟球迷互動，今次球迷感覺更多，球會在全球都有高人氣是好事，畢竟不是人人都有機會去英國現場睇波，對於球迷來說，能親身看到球隊是十分重要的。」

盧卡斯加盟紅軍後，在時任主帥賓尼迪斯手上由進攻中場改踢防中，其後沙比阿朗素、馬斯真蘭奴等接連離隊，他漸獲上陣機會，然而鶴臣在2010年接任後簽入利迷們都難忘的基斯甸保臣（Christian Poulsen），打算賣掉盧卡斯，然而他堅持留下爭取機會。季中鶴臣被炒、名宿杜格利殊「出山」領軍，盧卡斯其後也重獲上陣機會，更獲續長約，同季也獲球迷選為球會季度最佳球員。

盧卡斯在2011年表現突出，當年他入球後與當時的隊友一同慶祝。（Getty Images）

2011年本應是盧卡斯生涯高峰，他在場上如防線前一道鐵壁，搶截數據冠絕聯賽，也憑優秀表現恆常入選巴西國家隊，惟就在他漸獲認可時，年底他在聯賽盃8強對車路士時不幸十字韌帶重創，直接「收咧」。康復後，球會也漸漸新陳代謝，他一直留隊至2016/17球季，雖然難以再成為常規正選，卻一直是球迷心目中的硬漢，也是利物浦從谷底漸漸重返輝煌的見證。

談到滿是考驗的利物浦生涯，盧卡斯點頭，說：「10年的歲月，當然有艱難的日子，而我經歷了很多。不過，我總是能在逆境中找到轉機，而箇中關鍵就是我對足球的熱愛、還有韌勁。我真的很想在利物浦取得成功，當年球會班主和領隊都有所改變，對球會來說是一段困難的日子，我們也沒有贏過太多錦標，但我覺得那是一個過程，最終成就了今天。」

利物浦在2010年換上新班主芬威體育集團後重建，已重返爭標行列。（Getty Images）

「我覺得，我也曾經以某種方式幫助過球會吧，看到球會現在每年都能以出色的陣容去競逐錦標，我也很開心，而且班主在那次（轉換）之後就沒有改變了。即使那時候的日子如此艱難，我仍然為那樣的經歷而自豪。」他續說：「對我來說，也許當時離開會比留下來容易，但能效力利物浦的機會很難得，當時我很年輕，但也明白必須有耐性。」

他特別提到自己加盟紅軍時的主帥賓尼迪斯，「我總是會提到他，他對我來說很重要，因為他總是很有耐性，也教會我如何應付英超。當時我就是堅持、相信自己能扭轉局面，最後才能效力了10年之久。」

盧卡斯的一對子女都是在利物浦出生、成長，他笑言兩人都是利物浦人（Scouse），「不過離開了利物浦8年後，他們的利物浦口音也變淡了。但我偶爾都會帶他們回利物浦睇波，我兒子是個利迷呢！」

盧卡斯利華笑談往事。（黃寶瑩攝）

對於盧卡斯來說，生涯中印象最深刻的比賽就是2016年歐霸盃8強次回合主場對多蒙特，在總比數落後1：4下連入3球、絕地反勝，「然後就是2012年聯賽盃決賽，我們在溫布萊球場捧盃，不過當時我受傷了，未能落場。」

說到現在的利物浦，盧卡斯盛讚球隊上季表現極佳，「上季季前我有機會參與球隊的季前熱身之旅，當時又是一個巨變，高普離開、史諾來了，但由上任第一天開始，他已展現出自己是個出色的領隊，麾下也有優秀球員，贏得聯賽冠軍是實至名歸。」

他認為，有華迪斯、謝利米費林邦（Jeremie Frimpong）、米路斯卻基斯（Milos Kerkez）等新兵加盟，紅軍將變得更強，「外界必定會預期利物浦能衛冕英超，但英超的難度高，季初的表現將非常關鍵。」他認為紅軍有能力繼續爭標，「我們當然想利物浦成為四冠王，但那的確不容易，不過，我相信他們有力爭標。」