足智夏令營｜女子歐國盃　女狂牛決賽「細」嚼女三獅

女子歐國盃來到終極一戰，衛冕的英格蘭決賽遇上應屆世界盃冠軍西班牙，兩軍「細」鈞力敵，「女英軍」勝在後備時有神來之筆，「女鬥牛士」則整體實力較強，今仗鹿死誰手，難以預料！

（球賽編號：FB3645，7月28日 00:00開賽，HOY 77直播）



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英格蘭是上屆冠軍，但今屆晉級過程十分驚險，8強時藉後備前鋒米雪艾耶萬（Michelle Agyemang）的入球，在法定時間追成2：2，再於互射12碼取勝；4強面對意大利，同樣在大部分時間落後下，再憑後備入替的艾耶萬補時建功扳平，及後另一後備高爾姬莉（Chloe Kelly、足智彩譯名基莉）在加時的119分鐘建功，以2：1反勝晉級。

19歲的艾耶萬連續兩場後備入替建功，是英格蘭的後備奇兵。（Getty Images）

艾耶萬年僅19歲，是阿仙奴的青訓產品，近兩季外借到屈福特及白禮頓磨練，剛過去一季22次上陣入5球，其實也不算十分標青，但來到歐國盃，卻變成後備奇兵。

西班牙的晉級過程具說服力得多，前4場全勝兼攻入16球，到4強面對德國才遇上阻力，但控球率60%，射門比率22：15，都反映她們佔盡上風。西班牙到加時113分鐘，才由邦瑪迪（Aitana Bonmatí）窄位射入，首度躋身決賽。

球后邦瑪迪上仗窄角度射入，助西班牙首度打入歐國盃決賽。（Getty Images）

兩軍近6次交手，西班牙贏3次，英格蘭贏2次，打和一次，難分上下；反而藉得注意是，這6場有4次總入球少於3球，今仗各有千秋下，亦可捧「入球細」。

英格蘭上屆力挫德國勇奪冠軍，今屆能否重溫好夢？（Getty Images）

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