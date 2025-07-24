利物浦訪港｜廣州澳門球迷來港睇波　自製祖達橫幅場外默站

利物浦展開季前熱身亞洲之旅前，葡萄牙前鋒祖達（Diogo Jota）不幸因車禍離世，震驚球壇。今天「香港足球盛會」的利物浦公開操練，不少球迷藉住機會懷緬偶像，包括專誠從廣州和澳門來港的球迷孟先生與李先生。

公開操練期間，當場內大螢幕影住拿着祖達物品的「粉絲」時，全場球迷一同鼓掌，向祖達致敬。

撰文及攝影：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員何穎瑤



由廣州來的孟先生專程請假來港支持愛隊，公開操練前他舉着自製的祖達橫幅在場外默站，不少球迷在孟先生的橫幅前拍照，更有一名球迷做出祖達「打機」的慶祝動作。

廣州球迷孟先生自製橫幅在場外默站。（何穎瑤攝）

孟先生表示，得知祖達離世消息時正值上班，「好震驚、好傷心，自己去廁所『喊咗出嚟』」。他今次舉着橫幅默站是想向祖達致敬：「雖然已經過了三個星期，之後可能過得更久，但希望大家將來記得祖達是我們永遠的20號。」橫幅上的祖達做着baby shark慶祝動作，孟先生表示這是他最喜歡的祖達慶祝動作，認為非常「得意」，也能「顯示到他是一個很開心、很樂觀的人」。

來自澳門的李先生同樣懷緬祖達。（何穎瑤攝）

自製橫幅致敬祖達的還有澳門球迷李先生。李先生表示，他是澳門利物浦球迷會會長，由80年代開始看球，他指紅軍當時雄霸歐洲，因此十分喜歡這支班霸。今次從澳門來港「捧場」，他期待星期六利物浦對AC米蘭的比賽會有好氣氛，亦期望有懷念祖達的活動，他說：「祖達離開是利物浦一大損失，很可惜一位這麼好的球員突然就離開了，我們澳門球迷都有替祖達辨悼念儀式，（球迷們）都十分珍惜這位球員，希望球迷都不要忘記他。」

現場不少球迷向祖達致敬。（何穎瑤攝）

現場不少球迷向祖達致敬。（何穎瑤攝）

至於今天的公開操練，吸引了2.7萬名球迷到啟德主場館觀操。球連大都穿上利物浦球衣，亦準備了不少打氣物品，隊長雲迪積克大讚香港球迷熱情，「我們不會認為這是理所當然的，訓練已經有這種氣氛，我很期待周六的比賽。在濕熱的天氣下，球場的冷氣不錯，但希望場地會變得更好，希望我們能踢一場好波。」

徐先生帶了朋友兒子來看公開操練，認為氣氛尚可，但可以更好。提到對球隊下季期望，他笑言：「冠軍囉，五個最好。」（何穎瑤攝）