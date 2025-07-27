我的自白｜袁鎮江：畫了全球首本跳繩漫畫 依然要保持平常心
早前的香港跳繩錦標賽，中國香港跳繩總會邀請袁鎮江（Jacob）畫了一系列跳繩運動插圖，變成各類宣傳物品，令賽事頓添青春熱血。其實Jacob關於跳繩運動的作品，更有漫畫《準繩道》，這是他個人第一本漫畫創作，更憑「處子作」入選香港漫畫支援計劃「港漫動力4」，獲得特別嘉許獎。
Jacob的「漫畫經驗」，一直只有作為讀者的份兒，那些年與哥哥一起「死慳死抵」，將食飯錢換來一星期N本漫畫，由日本的《足球小將》、《男兒當入樽》到本土的《龍虎門》、《風雲》，漫畫家的筆觸填不飽肚子，卻埋下他人生故事Season 2的伏線。
這條伏線一直等待Jacob繪圖勾線再上色，但他畢業後沒有投身漫畫界，選擇從事商業設計，「我係鍾意畫公仔，但我冇能力做馬榮成」。Season 1的結局並不意外：返工、放工、轉工、創業、結婚、做爸爸；直至大女兒梓晴開始長大，就像《準繩道》裏面最後啟發女主角簡小愛突破難關的小女孩那樣，Jacob鼓起勇氣，畫出人生故事Season 2——
社恐的他先是參加幼稚園的家長教師會，當其他家長熱烈地載歌載舞，他以最拿手的美術設計，為校刊設計封面；後來梓晴學習跳繩，他更因此畫起跳繩插畫，最終成為漫畫主筆，既想協助推廣跳繩運動，也為梓晴和么女日童留下一本獨特的情書。
「人大咗，好多嘢想試唔敢試，好怕人哋點睇。我唔想阿囡似我，我要嘗試跨出第一步。」
從睇漫畫到畫漫畫，這是Jacob作為父親兼人到中年的覺悟。《準繩道》已在「香港動漫電玩節」公開發售，但訪問當天，正式的漫畫還未印好，Jacob拿着用以校對的樣書（Dummy）前來。我問他，對住電腦畫到天昏地暗的稿件，終於釘裝成為一本有血有肉的作品，會否想起小時候躲在被窩畫公仔、捱住肚餓買漫畫那種純真熱血？
他默然，把樣書翻了又翻；再吐一口氣，緩緩道出中年心聲。
【編按：「我的自白」系列，由記者與受訪者對談，整理訪問資料後以第一身方式寫作。】
第一章：被社會蠶食之後
小時候喜歡畫公仔，當然幻想過做漫畫家，但長大了就得面對現實，我不是馬榮成，沒能力靠畫漫畫搵錢。後來認識一個修讀理大室內設計的哥哥，見他有本Sketch Book，畫了很多草圖，原來喜歡畫畫也能朝着設計方向發展，於是畢業後便入行做商業設計。
人愈大，真的愈被社會蠶食。
直至我的大女兒梓晴出生，做了父母，自然重新檢視人生。自問社恐，許多事情想試又不敢試，經常否定自己。就以畫畫為例，見得勁人太多了，馬榮成就是馬榮成，我極其量只是畫吓嘢，畫漫畫幾時輪到我？結果，許多東西從未試過，就錯過了。
阿囡，你真的不可以像爸爸這樣。
於是，在梓晴讀幼稚園時，我決定參加家長教師會。呢單嘢都大勇氣，尤其這家幼稚園的委員喜歡載歌載舞……不過，所謂身教，做到幾多就幾多，我希望成為一個稱職的父親。
估不到進入家教會成為我再次畫畫的契機。話說家教會每年都有會刊，需要設計封面，與其假手於人，不如我舉手試試。其實設計關於小朋友的東西，對我來說都很突破，我的創作風格一直比較「大人」，不走Q版路線。沒想到學校和小朋友都喜歡我的畫作，後來我愈畫愈癲，印象最深刻是梓晴畢業那年的會刊，那一年大家過得太辛酸，疫情導致無法回校上課，於是我在封面畫了大半間學校，加了很多個小朋友。畫面是黑白，但即使黑白都有自己的顏色，每個小朋友亦能在畫作中找到自己的校園時光，締造自己的色彩。
事後翻查iPad紀錄，這個封面一共畫了超過四十小時。不過，只要事情是自己喜歡的，自然不會計較，只想盡力為自己、為小朋友，留下美好回憶。
第二章：囡囡給我的動力
我畫的第一張跳繩插畫，緣於梓晴當時已在花式跳繩學校學跳繩，但因為某些原因無法參加比賽，於是我畫了一張插畫發送到whatsapp group，希望為其他參賽小朋友打氣。梓晴是疫情期間開始跳繩的，當時留在家中實在太悶，反正屋企有繩，正好打發時間。我們上網睇過跳繩片段，原來有不少花式，想自學卻學不來，後來替她報名參加跳繩學校，託賴在教練指導下，她一堂就學懂「二重跳」，所以說，有些事情始終專業歸專業，還是要靠教練的。
梓晴對於跳繩運動愈來愈投入，我也在畫了第一張跳繩插畫後，漸漸愈畫愈多。在梓晴開始跳繩之後，我才知道香港原來有不少跳繩運動員，一次比賽動輒過千人參加，不過跳繩始終不是精英項目，資源有限，我想，如果以跳繩為主題創作一本漫畫，能否有助推廣一下？假若他日跳繩成為奧運項目，這本漫畫更加有時代意義呢。
人生就是這麼一般，往往無心插柳，遇上一個小契機，就能成事。
第三章：漫畫是自我交流
小時候不理解，為何畫漫畫的人總說趕稿趕稿，真的日日都咁趕？到自己經歷過了，原來趕稿真係唔講得笑。趕《準繩道》的最高峰時候，我每朝6點起身，除了食飯沖涼去廁所，便一直對住電腦前畫畫畫，畫到凌晨1點才「收工」。難怪漫畫界中人總說，參加過「港漫動力」、親手趕起一本漫畫之後，你就知道自己是否真正喜愛畫漫畫。
《準繩道》由構思到製作，一共花了半年。始終我不是漫畫界出身，最初預計時間流程不太準確，恃住自己做開agency，畫得快，趕「死線」不是問題。不過一路做，一路開始覺得「大鑊」。首先我是畫畫為主，劇本是弱項，但一本漫畫是否吸引、能否引起共鳴，重點在於故事本身，我有差不多三分之二時間都圍住劇本打轉，改動了三、四個版本。最初打算走寫實路線，以小學為故事背景，後來又覺得，既是漫畫就天馬行空一點吧，所以重新構思另一個故事。最終整本漫畫共有282頁，遠超大會規定的162頁，其實大會一直擔心我能否如期完成，畢竟本身已經落後進度，但我刪減不少部份才變成282頁，再刪下去故事就不完整，幸好我的責任編輯很幫忙，我用最後兩個月終於趕起整本漫畫。
至於創作運動漫畫的難度，我最關注的不是畫面上如何表達跳繩動作，而是如何透過故事與讀者溝通，令讀者感動。或許年紀大，人囉唆了，總想在漫畫滲一些人生道理。小時候看日本漫畫，裏面不時出現肉麻的對白，現實生活怎可以兜口兜面講？但正正因為看漫畫是一場自己對自己的交流，平常難以啟齒的東西，在漫畫世界最能觸動讀者。《準繩道》正式出版前，太太讀到其中一段，講述漫畫裏的爸爸做了一件事鼓勵囡囡克服心理陰影，她也感動了，對我來說，這可說是一番小成就。
第四章：熱情後的平常心
人愈大，愈會放低自己一想想做、想搏的事，今次決定畫《準繩道》，甚至報名參加「港漫動力」，某程度上再次挑起生命的熱情。我希望這本漫畫可以幫助推廣跳繩運動，同時有點私心，也作為一份禮物留給我兩個囡囡，待她倆長大了，也有一點東西可以懷緬老竇。
上天待我很好，多少漫畫家死諗爛諗也找不到題材，我卻幸運地遇上跳繩運動，原來世界上從未出現過以跳繩為題材的漫畫！我曾幻想過，當漫畫印好後，我會不會好深感受嗎……（編：拿着樣書翻了又翻，默然了好一陣子）這本Dummy我睇了好多好多次，慢慢感覺到，自己真的完成了一本漫畫，我這樣一個背景普通的人，原來願意去做自己喜歡的事，微妙的事情就會發生……
「漫畫家」三個字很有重量，不是說畫漫畫了、出書了，就等如漫畫家。不知哪天我能自然地承受這三個字的重量？ 嗯，有了慾望，同時要學懂平常心。或許，只要專注當下，好好創作、好好陪伴囡囡成長、好好與太太互相感受生活，就能走出屬於自己的路。