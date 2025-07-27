我的自白｜袁鎮江：畫了全球首本跳繩漫畫　依然要保持平常心

早前的香港跳繩錦標賽，中國香港跳繩總會邀請袁鎮江（Jacob）畫了一系列跳繩運動插圖，變成各類宣傳物品，令賽事頓添青春熱血。其實Jacob關於跳繩運動的作品，更有漫畫《準繩道》，這是他個人第一本漫畫創作，更憑「處子作」入選香港漫畫支援計劃「港漫動力4」，獲得特別嘉許獎。

Jacob的「漫畫經驗」，一直只有作為讀者的份兒，那些年與哥哥一起「死慳死抵」，將食飯錢換來一星期N本漫畫，由日本的《足球小將》、《男兒當入樽》到本土的《龍虎門》、《風雲》，漫畫家的筆觸填不飽肚子，卻埋下他人生故事Season 2的伏線。

這條伏線一直等待Jacob繪圖勾線再上色，但他畢業後沒有投身漫畫界，選擇從事商業設計，「我係鍾意畫公仔，但我冇能力做馬榮成」。Season 1的結局並不意外：返工、放工、轉工、創業、結婚、做爸爸；直至大女兒梓晴開始長大，就像《準繩道》裏面最後啟發女主角簡小愛突破難關的小女孩那樣，Jacob鼓起勇氣，畫出人生故事Season 2——

社恐的他先是參加幼稚園的家長教師會，當其他家長熱烈地載歌載舞，他以最拿手的美術設計，為校刊設計封面；後來梓晴學習跳繩，他更因此畫起跳繩插畫，最終成為漫畫主筆，既想協助推廣跳繩運動，也為梓晴和么女日童留下一本獨特的情書。

「人大咗，好多嘢想試唔敢試，好怕人哋點睇。我唔想阿囡似我，我要嘗試跨出第一步。」

從睇漫畫到畫漫畫，這是Jacob作為父親兼人到中年的覺悟。《準繩道》已在「香港動漫電玩節」公開發售，但訪問當天，正式的漫畫還未印好，Jacob拿着用以校對的樣書（Dummy）前來。我問他，對住電腦畫到天昏地暗的稿件，終於釘裝成為一本有血有肉的作品，會否想起小時候躲在被窩畫公仔、捱住肚餓買漫畫那種純真熱血？

他默然，把樣書翻了又翻；再吐一口氣，緩緩道出中年心聲。

【編按：「我的自白」系列，由記者與受訪者對談，整理訪問資料後以第一身方式寫作。】



大女兒梓晴出生後，袁鎮江開始檢視人生，希望成為女女的榜樣。（夏家朗攝）

第一章：被社會蠶食之後

小時候喜歡畫公仔，當然幻想過做漫畫家，但長大了就得面對現實，我不是馬榮成，沒能力靠畫漫畫搵錢。後來認識一個修讀理大室內設計的哥哥，見他有本Sketch Book，畫了很多草圖，原來喜歡畫畫也能朝着設計方向發展，於是畢業後便入行做商業設計。

人愈大，真的愈被社會蠶食。

直至我的大女兒梓晴出生，做了父母，自然重新檢視人生。自問社恐，許多事情想試又不敢試，經常否定自己。就以畫畫為例，見得勁人太多了，馬榮成就是馬榮成，我極其量只是畫吓嘢，畫漫畫幾時輪到我？結果，許多東西從未試過，就錯過了。

阿囡，你真的不可以像爸爸這樣。

於是，在梓晴讀幼稚園時，我決定參加家長教師會。呢單嘢都大勇氣，尤其這家幼稚園的委員喜歡載歌載舞……不過，所謂身教，做到幾多就幾多，我希望成為一個稱職的父親。

估不到進入家教會成為我再次畫畫的契機。話說家教會每年都有會刊，需要設計封面，與其假手於人，不如我舉手試試。其實設計關於小朋友的東西，對我來說都很突破，我的創作風格一直比較「大人」，不走Q版路線。沒想到學校和小朋友都喜歡我的畫作，後來我愈畫愈癲，印象最深刻是梓晴畢業那年的會刊，那一年大家過得太辛酸，疫情導致無法回校上課，於是我在封面畫了大半間學校，加了很多個小朋友。畫面是黑白，但即使黑白都有自己的顏色，每個小朋友亦能在畫作中找到自己的校園時光，締造自己的色彩。

事後翻查iPad紀錄，這個封面一共畫了超過四十小時。不過，只要事情是自己喜歡的，自然不會計較，只想盡力為自己、為小朋友，留下美好回憶。

袁鎮江早前為由中國香港跳繩總會舉辦的香港跳繩錦標賽畫了不少跳繩插圖。（夏家朗攝）

第二章：囡囡給我的動力

我畫的第一張跳繩插畫，緣於梓晴當時已在花式跳繩學校學跳繩，但因為某些原因無法參加比賽，於是我畫了一張插畫發送到whatsapp group，希望為其他參賽小朋友打氣。梓晴是疫情期間開始跳繩的，當時留在家中實在太悶，反正屋企有繩，正好打發時間。我們上網睇過跳繩片段，原來有不少花式，想自學卻學不來，後來替她報名參加跳繩學校，託賴在教練指導下，她一堂就學懂「二重跳」，所以說，有些事情始終專業歸專業，還是要靠教練的。

梓晴對於跳繩運動愈來愈投入，我也在畫了第一張跳繩插畫後，漸漸愈畫愈多。在梓晴開始跳繩之後，我才知道香港原來有不少跳繩運動員，一次比賽動輒過千人參加，不過跳繩始終不是精英項目，資源有限，我想，如果以跳繩為主題創作一本漫畫，能否有助推廣一下？假若他日跳繩成為奧運項目，這本漫畫更加有時代意義呢。

人生就是這麼一般，往往無心插柳，遇上一個小契機，就能成事。

《準繩道》其中一個角色正是梓晴的化身，她笑說，自己在漫畫裏只是「茄喱啡」。（夏家朗攝）

第三章：漫畫是自我交流

小時候不理解，為何畫漫畫的人總說趕稿趕稿，真的日日都咁趕？到自己經歷過了，原來趕稿真係唔講得笑。趕《準繩道》的最高峰時候，我每朝6點起身，除了食飯沖涼去廁所，便一直對住電腦前畫畫畫，畫到凌晨1點才「收工」。難怪漫畫界中人總說，參加過「港漫動力」、親手趕起一本漫畫之後，你就知道自己是否真正喜愛畫漫畫。

《準繩道》由構思到製作，一共花了半年。始終我不是漫畫界出身，最初預計時間流程不太準確，恃住自己做開agency，畫得快，趕「死線」不是問題。不過一路做，一路開始覺得「大鑊」。首先我是畫畫為主，劇本是弱項，但一本漫畫是否吸引、能否引起共鳴，重點在於故事本身，我有差不多三分之二時間都圍住劇本打轉，改動了三、四個版本。最初打算走寫實路線，以小學為故事背景，後來又覺得，既是漫畫就天馬行空一點吧，所以重新構思另一個故事。最終整本漫畫共有282頁，遠超大會規定的162頁，其實大會一直擔心我能否如期完成，畢竟本身已經落後進度，但我刪減不少部份才變成282頁，再刪下去故事就不完整，幸好我的責任編輯很幫忙，我用最後兩個月終於趕起整本漫畫。

至於創作運動漫畫的難度，我最關注的不是畫面上如何表達跳繩動作，而是如何透過故事與讀者溝通，令讀者感動。或許年紀大，人囉唆了，總想在漫畫滲一些人生道理。小時候看日本漫畫，裏面不時出現肉麻的對白，現實生活怎可以兜口兜面講？但正正因為看漫畫是一場自己對自己的交流，平常難以啟齒的東西，在漫畫世界最能觸動讀者。《準繩道》正式出版前，太太讀到其中一段，講述漫畫裏的爸爸做了一件事鼓勵囡囡克服心理陰影，她也感動了，對我來說，這可說是一番小成就。

全球首本跳繩漫畫《準繩道》，主筆：袁鎮江Jacob。（夏家朗攝）

袁鎮江說，《準繩道》是「混血兒」，因為日本和香港漫畫一直滋養着他。（夏家朗攝）

第四章：熱情後的平常心

人愈大，愈會放低自己一想想做、想搏的事，今次決定畫《準繩道》，甚至報名參加「港漫動力」，某程度上再次挑起生命的熱情。我希望這本漫畫可以幫助推廣跳繩運動，同時有點私心，也作為一份禮物留給我兩個囡囡，待她倆長大了，也有一點東西可以懷緬老竇。

上天待我很好，多少漫畫家死諗爛諗也找不到題材，我卻幸運地遇上跳繩運動，原來世界上從未出現過以跳繩為題材的漫畫！我曾幻想過，當漫畫印好後，我會不會好深感受嗎……（編：拿着樣書翻了又翻，默然了好一陣子）這本Dummy我睇了好多好多次，慢慢感覺到，自己真的完成了一本漫畫，我這樣一個背景普通的人，原來願意去做自己喜歡的事，微妙的事情就會發生……

「漫畫家」三個字很有重量，不是說畫漫畫了、出書了，就等如漫畫家。不知哪天我能自然地承受這三個字的重量？ 嗯，有了慾望，同時要學懂平常心。或許，只要專注當下，好好創作、好好陪伴囡囡成長、好好與太太互相感受生活，就能走出屬於自己的路。