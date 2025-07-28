乒乓｜陳顥樺姚鈞濤成第三代孖寶？　廿一年後陳江華再次見證成長

21年是漫長的等待。2004年，當年的「乒乓孖寶」李靜/高禮澤在雅典奧運勇奪男雙銀牌時，姚鈞濤與陳顥樺尚未出生；21年後，兩人成為萊茵魯爾世界大學生運動會的港隊主將，更打出漂亮一役力克日本組合，摘下極具份量的男雙金牌。

這是否意味着港乒第三代「孖寶」已經誕生？在雅典和萊茵魯爾同樣坐在港隊教練席見證奪牌時刻的陳江華，別有感受在心頭。

採訪及協力： 賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員何穎瑤



七月的香港體壇大放異彩，先有一眾大學生港將在世界大學生運動會勇奪2金1銀4銅共7面獎牌，劍擊的蔡俊彥更於世界錦標賽勇奪男子花劍個人賽冠軍，寫下香港歷史。在世大7面獎牌中，乒乓球的陳顥樺/姚鈞濤在男雙封王，這面金牌極具份量——兩人於決賽以局數4：1輕取日本的岡野俊介/谷垣佑真前兩天，港隊在男團8強失利，負責守尾門的姚鈞濤領先局數2：0被追至2：2，第五局領先10：7，最終「刁時」反負10：12，與男團獎牌就這麼擦身天過，當時他瀕臨崩潰。

姚鈞濤（左）/陳顥樺（右），可會是港乒第三代「孖寶」？（何穎瑤攝）

「因為顥樺在團體賽打得好，其他隊友都打得好，我卻在關鍵時刻輸掉最重要的兩分，見到他們很大付出，我未能守住，對不起整個團體。」姚鈞濤說。輸掉重要一戰，然而留給他調整心態的時間卻不多，因為團體賽後半小時，他已經要報到打混雙（伙拍黃凱彤），根本沒時間調整。休息的半小時，他謹記教練陳江華教誨，「返到去夜晚再慢慢諗」，坐在地上放空自己，盡量忘記上一場的失利，專心打好眼前的比賽；兩日之後，他更要伙拍陳顥樺展開男雙賽事，從32強一路殺入決賽。

「姚鈞濤好down，要兩日內『醫好』佢，我執教生涯咁耐都未試過。」早年從成年港隊主教練一職退休的「華哥」，今次「客串」領軍，他回顧今次世大之旅，大讚姚鈞濤能從男團落敗後調整心態，非常難得。巧合的是，港隊對上一次憑男雙勇奪大型綜合運動會獎牌，同樣由「華哥」督師，當時他帶領港隊第二代「孖寶」李靜/高禮澤分別於雅典奧運和多哈亞運奪銀摘金，問他陳/姚可會是繼第一代的齊寶華/陳丹蕾和李靜/高禮澤之後的第三代「孖寶」？華哥說：「陳顥樺和姚鈞濤面對極大困難，當時李/高已在國際乒壇佔重要一席，由許多勝仗一路走來，兩名小將卻是剛剛起步。不過他們的技術很全面，潛力更勝當年的李/高，用心栽培的話，未來一定大有作為。」

姚鈞濤感激教練、醫療團隊和治療師等整個團隊的協助，令他從谷底反彈。（Getty Images）

陳顥樺期待與「大師兄」黃鎮廷一起分擔重責。（Getty Images）

港隊的長遠任務，肯定是三年後的洛杉磯奧運，畢竟男乒對上一次揚威奧運，正正是21年前的雅典奧運，「華哥」看好兩名小將只要繼續進步，配合「老大哥」黃鎮廷，將是一個非常完整的組合。談到黃鎮廷，記者問陳顥樺在世大奪冠之後，可會開始追到黃鎮廷的背影，陳顥樺一臉難為情，抓抓頭：「哎呀，畀我諗下呢個問題點答先！」姚鈞濤有默契地接過問題：「他（黃鎮廷）在團隊一直有着大哥的地位，非常照顧我們，不時指點我們的技術，追趕他的目標當然可以有，但我覺得他在團隊裏的位置很重要。」陳顥樺補充，師兄一直在團體賽擔當「一單」位置，他希望一同承受壓力：「我當然想追趕到他，我也想為團體出一分力，去幫他分擔這些壓力，所以當然想慢慢追上他腳步。」今年只有20歲的陳顥樺，相信繼續在未來更多比賽積累經驗，向港隊前輩學習，一定未來可期。