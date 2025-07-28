劍擊｜蔡俊彥挾新「世一」凱旋　感恩連奪三冠締神奇之旅

新「世一」蔡俊彥奪得香港首個世界劍擊錦標賽金牌後今日（28日）抵港，結束屬於他的「神奇之旅」。對於連贏上海大獎賽、亞洲錦標賽、世界錦標賽三項大賽，蔡俊彥直指認為自己不值得，這次體驗太過夢幻，感嘆今次上天對他特別關照，充滿感恩，已達成全職生涯第一個目標，亦可以說是終極目標。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員何穎瑤



談到近三個月的三項大賽之旅，蔡俊彥開口首先就是感恩，然後也是感恩，最後是感嘆自己不值得「世一」地位。問他為什麼不值得，他說：「我肯定沒有那麼順暢，我人生很少那麼順風順水，通常拿完一個（奬牌）就會等一年才可以再拿 ，但是現在我等了一個月都沒有就再拿。」他將拿奬牌說成像上天「分豬肉」一般，又覺得其實比他強的劍手仍然有好幾個，雖然他仍然覺得自己未值得世界排名第一，但是上天都給一個這樣的機會予他，更衷心地感到很知足。

（夏家朗攝）

不難想像，能夠做「世一」，實力及背後的努力絕不比其他劍手少，對此他卻說：「我覺得我也努力，但很多人都很努力，我覺得世界這麼多的劍手都這麼努力，但是沒有什麼人真的可以擁有一個連續贏三次的體驗，還要連續贏三次後，世界排名就由32跳上第一，我覺得如果你沒有少許幸運成份，或者沒有人保佑，不會做到這樣，所以我覺得我不值得有這樣的體驗，因為這個體驗太夢幻了。」

蔡俊彥一直說的不值得，想來更多是源自於他的不敢相信。他提到自己整個劍擊生涯經常都覺得差一點點，就差一點點：「有很多時候都覺得這天是我的了，是我的大日子，我今天應該會拿冠軍，但是很多次都最後八強輸一分，從來沒有一次覺得很圓滿。」今次是他第一次覺得上天對自己真的很好，沒有東西可以投訴，表示會懷著很感恩的心去繼續他的運動員生涯。

同時奪得世界冠軍及「世一」兩個頭銜，蔡俊彥用「開心、快樂」兩個詞語總結，他表示已經達成了全職一開始最想達到的終極目標，之後仍然會想有更多的突破，但是不會再像之前那樣帶著很多遺憾去訓練及比賽，現在的他可以說是暫時無憾。

當記者提到他是世錦賽劍擊冠軍第一人，蔡俊彥才知道這件事：「我係第一個？我以為江旻憓第一個。」其實他沒有覺得世錦是特別高榮譽的比賽，直到媒體報導才知道，原來世錦認受性這麼高，他自己則覺得上海大獎賽比世錦還要贏得困難。

（夏家朗攝）

回顧三站比賽，蔡俊彥覺得心態上的改變令他愈戰愈勇：「從亞錦開始就覺得自己心態真的不同了，真的有一些方法去令到自己打比賽的時候沒有那麼緊張，更加集中。」他舉了兩個例子：「譬如這次，如果我緊張，我就會打劍的時候，摸一摸面罩，然後心裡面唱一句歌詞，然後就繼續打比賽。因為我看有個F1賽車手一直唱歌一直開比賽，所以我就試這個方法。」問他是哪首歌，他說免得像幫人打歌，沒有告訴大家。「還有我很喜歡打之前上YouTube找靈感，這次我就看了一個打劍的頻道，看他們預計誰會拿到獎牌，我一開始看是覺得他們不會預計有我，想有些動力，因為我想證明他們錯，但是誰知三個人去預測，有兩個都說我會拿到獎牌，然後我『當堂嚇窒咗』，打亂了部署。我立刻馬上睡覺，（叫自己）不要想太多。」

今次世錦團體賽蔡俊彥負責「守尾門」，問他感覺怎麼樣，他毫不猶豫地說：「我覺得最佳人選還是張家朗，我是暫代着，其實論實力的話，我覺得他還是比我厲害的，有些人可能在網上比較誰比較厲害，『兩塊奧運金牌，係連續喎，有咩好比』，一定是他厲害一點。」

（夏家朗攝）

達到「世一」這個高度，蔡俊彥多謝的人有父母，有朋友，有自己，還有某些網民。

他看過有網民說有「家底」才可以追夢，他是認同的：「劍擊的確需要經濟上的支援，但我覺得我最大的家底是我父母除了經濟上的支援，他們從來沒有給過任何壓力，他們從來都沒有說『兒子你要拿怎樣怎樣的成績，你才可以繼續做全職』，他只是跟我說『你喜歡就做吧，你喜歡就努力做吧』。」他認為就算有些很富裕的家庭都未必可以給到這樣的支持自己的子女，無條件的支持，就是蔡俊彥父母給予他最大的「家底」。他亦多謝自己堅持，他的劍擊生涯一路走來不容易，有過很多樽頸位，他其實經常都覺得很不公平：「我覺得我自己心底裏面是有股怨恨，有種憤世嫉俗的感覺，但是現在拿完世錦真是徹底消除了，現在我變了一個很馴的小狗的感覺。」

上年的奧運蔡俊彥未能參賽，為電視台擔任評述，對於中國選手的評語引起過爭議，評述表現亦被某些網民批評。他表示要多謝那些說不想下屆再在直播室見到他的人，因為他自己都不想再做解說，始終仍然是最喜歡做運動員這個身份。

結束賽季最後一站比賽，蔡俊彥會先休息，讓自己去旅行放個假，八月尾再開始訓練，備戰全運會。說到下季期望，他表示現在暫時沒有目標，暫時想不到，要放完假再想。但在2028年美國奧運，他則希望團體賽跟隊友一起出線，這次港隊在世錦奪得第七名，他十分遺憾，認為以他們的實力，其實可以上到頭四，因此希望未來出戰美國奧運先以團體為重。

最後，蔡俊彥想對由細到大都不想他成功的人說：「對唔住，我得咗啦。」