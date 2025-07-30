熱刺訪港｜球星兵分兩路與球迷見面　余德丞期待大比數和波

熱刺昨晚在啟德主場館公開操練後，今日兵分兩路出席各個贊助商活動，孫興慜、羅美路（Cristian Romero）、賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）、丹素（Kevin Danso）及梁民赫在嘉里酒店參加球迷見面會。球迷們出盡法寶吸引偶像注意，有人帶同在熱刺舊主場白鹿徑球場（White Hart Lane）拆下的椅背，亦有不少球迷用韓文表達對孫興慜的支持，喜歡熱刺的藝人余德丞也有出席活動。

採訪及撰文：賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員何穎瑤、周璟軒



活動原定下午二時開始，一眾球星大約二時半現身。他們於會場其中一扇門埗出，每當關閉的門被打開，坐着等候的球迷都急不及待，舉起電話準備迎接偶像。

孫興慜在球迷見面會大受歡迎。（何穎瑤攝）

熱刺今日兵分兩路，出席各項球迷活動。（何穎瑤攝）

繼2017年後再度來港，孫興慜仍記得上次和傑志的友誼賽：「上次在香港的體驗非常好，非常榮幸被邀請再度來到香港，希望今次也會有一個好時光，享受這個炎熱的天氣，明天（的比賽）有一個好結果。」

現場有數十名球迷參與活動，藝人余德丞身處其中。他表示，昨日到了啟德觀操，明天亦會入場觀看比賽，他笑說希望以和為貴：「（比數）3：3、4：4，多入波好睇啲。」

熱刺今日兵分兩路，出席各項球迷活動。（何穎瑤攝）

難得有機會與偶像近距離接觸，球迷們各有準備。有球迷帶了在白鹿徑拆下的椅背給孫興慜簽名，亦有中國球迷特地帶了大熊貓玩偶送給孫興慜，得到偶像連聲道謝。有球迷用韓文表達對這名韓國球星的支持，對孫興慜說即使轉會仍會支持他，孫興慜則以簡單一字「네（好）」回應。同場有球迷簽名時對孫興慜大唱「Nice one, Sonny」，逗得他眉開眼笑。

有球迷帶了白鹿徑的椅背出席見面會。（何穎瑤攝）

熱刺今日兵分兩路，出席各項球迷活動。（何穎瑤攝）

熱刺今日兵分兩路，出席各項球迷活動。（何穎瑤攝）

熱刺今日兵分兩路，出席各項球迷活動。（何穎瑤攝）

同日下午，維卡里奧（Guglielmo Vicario）、占士麥迪臣（James Maddison）、盧卡斯比利華（Lucas Bergvall）及雲迪尹（Micky van de Ven）等到了中環海濱出席另一場贊助商活動。眾人在活動上分享健康生活心得，更在足球挑戰區親自指導學生足球技巧。其後，眾將在學生陪同下，登上香港摩天輪欣賞維港景色，並與熱刺香港官方球迷會會員合照。

雲迪尹（中）和占士麥迪臣（右）在旁為學生打氣及提供指導。（周璟軒攝）

眾球星與香港官方球迷會會員合照。（周璟軒攝）

占士麥迪臣用攝錄機為隊友留下回憶。（周璟軒攝）