世界跳繩錦標賽｜奧運頻道免費直播決賽　港隊初賽破三世界紀錄

超過300名香港跳繩運動員出戰「2025世界跳繩錦標賽」，其中在初賽打破三項世界紀錄。各項目的決賽將於8月2日及3日舉行，奧運頻道（Olympic Channel）將免費直播。



今屆世錦賽共有34個國家或地區參與，選手超過2600人，規模打破歷屆紀錄。比賽主要分為速度及花式項目，各項目初賽戰績最佳的6名選手或6個組合，將會躋身決賽競逐最終名次。

李雨錡、楊梓晴。（公關提供）

港隊在多個項目的初賽表現出色，打破三項世界紀錄：李心怡在女子單人繩速度跳比賽（30秒）造出新紀錄110下（與中國選手杜婷婷及馮熙惠同時打破世績）；李雨錡及楊梓晴的組合在女子單人繩二人二重跳接力比賽（2x30秒）造出新紀錄195下；陳曉琳、陳紀靜及尹靖荷的組合在女子交互繩單人速度比賽（60秒）造出新紀錄225下。

港隊一共殺入25項決賽，資深選手何柱霆將「五線出擊」，早前在香港跳繩邀請錦標賽獲得最多獎牌的黃天佑，亦闖入四項決賽。

決賽一連兩天舉行，繼上屆後再度獲得奧運頻道（Olympic Channel）全程免費直播，全球觀眾可登入奧運頻道觀看賽事。

周永樂、何柱霆、潘彥渟、黃啟銘。（公關提供）

李心怡。（公關提供）

8月2日港隊賽事

11:30

單人繩二人二重跳接力（2x30秒）SRDR

何柱霆、潘彥渟；朱棹琦、梁潤新；柯卓霖、黎文稀；李雨錡、楊梓晴



11:50

單人繩四人速度跳接力（4x30秒）SRSR

何柱霆、羅芷琪、黃啟銘、潘彥渟；區卓謙、朱棹琦、梁潤新、彭珀健；李雨錡、蕭雅希、蕭以喬、楊梓晴



12:10

交互繩四人速度跳接力（4x30秒）DDSR

周永樂、何柱霆、羅芷琪、黃啟銘；張朗晴、蔡家源、劉盼晞、梁凱然；陳慶源、麥誌軒、吳廷希、譚浩軒；區卓謙、朱棹琦、梁昌俊、彭珀健；陳曉琳、陳紀靜、尹靖荷、殷翠珊；施穎、蕭雅希、蕭以喬、楊梓晴



12:35

團體二人單人繩花式（75秒）SRPF

黃天佑、殷展泰；施穎、蕭雅希



14:10

團體四人交互繩花式（75秒）DDPF

周永樂、何柱霆、羅芷琪、黃啟銘；陳慶源、麥誌軒、吳廷希、譚浩軒



16:15

單人繩速度跳（30秒）SRSS

黃天佑；李心怡



17:50

單人繩三重耐力跳SRTU

施穎；劉美琦



18:15

單人繩個人花式SRIF

黃天佑



8月3日港隊賽事



8:30

交互繩單人速度（60秒）DDSS

劉世傑、羅駿灝、廖曉彤；張朗晴、蔡家源、劉盼晞；陳凱衡、柯卓興、柯卓霖；朱棹琦、梁潤新、彭珀健；麥誌軒、吳廷希、譚浩軒；陳曉琳、陳紀靜、尹靖荷；高榆峰、李文瑛、楊子晴



8:50

單人繩速度耐力跳（180秒）SRSE

黃天佑；潘彥渟；李心怡



9:10

團體四人單人繩花式SRTF

周永樂、何柱霆、潘彥渟、黃啟銘；區卓謙、梁昌俊、梁潤新、彭珀健；麥誌軒、吳廷希、譚浩軒、袁正佑；李敏兒、李佩霖、李芯苡、袁曉彤



13:30

DDC 速度賽 (1x30秒)

名單待定



14:40

DDC 花式賽

名單待定

