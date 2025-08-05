香港羽毛球公開賽2025門票8.12開售　一文睇清票價＋購票方法

一年一度的「香港公開羽毛球錦標賽」，在2025年9月9日至14日、一連6日在紅磡香港體育館上演。中國香港羽毛球總會門票將在下周二（8月12日）公開發售，最平60元即有機會欣賞港隊星級組合鄧俊文／謝影雪、安賽龍、陳雨菲、石宇奇、日本「最美女雙」志田千陽等球星獻技。



今年的香港羽毛球公開賽再度在紅館上演。（資料圖片/梁鵬威攝）

香港公開賽是世界羽聯巡迴賽的超級500賽事，今年繼續在紅磡香港體育館進行賽事，每年賽事均有不少香港球手報名。根據世界羽聯網站，香港隊共有5個單位獲得正賽圈資格，當中包括混雙鄧俊文／謝影雪、男單的李卓耀、伍家朗、女雙的楊雅婷／楊霈霖及呂樂樂／曾曉昕，而盧善恩、伍英倫等球手將出戰資格賽。

港隊混雙組合「鄧謝配」再度在紅館獻技。（Getty Images）

早前宣布與松山奈未拆夥的日本球手志田千陽，今年有機會夥拍新拍檔五十嵐有紗來港參賽，這名被稱為「最美女雙」的球手首度在紅館登場。另外，巴黎奧運金牌得主安賽龍，來自中國的陳雨菲、石宇奇、馮彥哲、黃東萍等前列球手亦有報名參賽。

志田千陽（右）今年有望來港參賽。（Getty Images）

票價方面，由60元至880元不等，門票將在8月12日於城市售票網公開發售。香港公開賽大多日子也分為日場與夜場兩節，周六的日、夜場票價相同，周日決賽日分為5種票價，100元、190元、400元、710元及880元。首日舉行的資格賽及男雙女雙首輪正賽，當日門票將免費派發，即日起可寄貼上$2.2郵票之回郵信封至羽總辦公室索取，每人限取4張。

2025香港羽毛球公開賽

日子：2025年9月9日至9月14日

地點：紅磡香港體育館

票價：由60元至880元不等

售票平台：城市售票網，8月12日公開發售

球手：鄧俊文、謝影雪、李卓耀、伍家朗、志田千陽、陳雨菲、石宇奇等

2025香港羽毛球公開賽詳細票價

9月9日（星期二）：免費憑票入場

9月10日、11日（星期三、四）

日場（早上9時起）：60元、80元、100元、190元

夜場（晚上6時半起）：70元、100元、170元、230元

9月12日（星期五）

日場（早上11時起）：80元、100元、190元、230元

夜場（晚上6時半起）：70元、100元、170元、230元

9月13日（星期六）

日場（早上10時起）：90元、190元、320元、450元、540元

夜場（下午5時起）：90元、190元、320元、450元、540元

9月14日（星期日）

下午1時半起：100元、190元、400元、710元及880元