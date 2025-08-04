英超｜孫興慜家鄉告別十載熱刺生涯　獲列隊致敬淚灑球場

孫興慜於周日（3日）在家鄉韓國代表熱刺出戰紐卡素，預料為其十年熱刺生涯畫上完美句號。比賽進行至第 65 分鐘，孫興慜被換離場時獲列隊致敬，他情緒激動，掩面含淚返回後備席，場面感人。



孫興慜（中）每次觸球都獲熱烈歡呼。（Getty Images）

現年 33 歲的孫興慜早前宣布將離開熱刺，稱這是其職業生涯中「最艱難的決定」。在這場踢成1：1的比賽中，孫興慜每次觸球，現場觀眾均報以熱烈歡呼。主帥法蘭克（Thomas Frank）賽後證實，孫興慜極有可能已完成在熱刺的最後一戰，並指其轉會（洛杉磯 FC）已經相當接近完成。

孫興慜被調離場時，紐卡素球員都加入致敬。（Getty Images）

返回後備席的孫興慜仍然情緒激動。（Getty Images）

孫興慜則表示，最初沒有料到自己會落淚，不過聽到隊友對他說的話，以及即將離開一間效力了這麼久的球會，難免情緒激動：「能夠參與這場比賽，我感到非常、非常高興。感謝我的球迷、我的隊友以及對手，這是我不會忘記的一日。」他並指出會繼續足球生涯，為球迷帶來喜悅。

孫興慜完美告別熱刺。（Getty Images）

孫興慜在2015 年加盟熱刺，為球隊上陣 454 場，攻入 173 球、貢獻 101 次助攻，成為隊史傳奇之一。他曾於 2022 年成為首位奪得英超金靴的亞洲球員，並帶領球隊於本年 5 月贏得歐霸盃，結束熱刺長達 17 年的冠軍荒。