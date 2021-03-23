【足球熱話】費托37歲生日的男神心事　仍在等待利物浦一個回覆

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-23 17:59

一代足球界男神費蘭度托利斯（Fernando Torres）2019年夏天高掛球靴，他在馬德里開設健身室之後，愈練愈大隻，一副大隻佬模樣曾成為一時熱話。 剛慶祝37歲生日的費托，仍在等待利物浦給他一個夢想中的告別。

托利斯在利物浦達到球員生涯高峰，球會後來被美國商人班主George Gillett和Tom Hicks弄至幾乎破產，他沒有接受隊長謝拉特的懇求留下來跟紅軍共患難，2011年1月極具爭議地轉投利物浦的英超爭標對手車路士，彼此一道永不磨滅的裂痕由此而起。

當年選擇離開晏菲路，他沒有後悔，「因為球會沒有兌現向我保證的承諾和期望，那一段時間根本無人關心利物浦和球迷」，並坦言：「球隊當時要花上5至6年時間重建，我實在等不到。」

全盛期的費蘭度托利斯，一度是利物浦的無敵戰神。（Getty Images）

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托利斯夢想中的晏菲路告別

托利斯當時快將28歲，確實沒有虛耗光陰的本錢，他後悔的是離隊的方式，「我一直後悔未能阻止球隊沉淪，沒有要求他們（時任班主George Gillett和Tom Hicks）買入球員。」

跟利物浦一別10年，如今他已高掛球靴，夢想再次穿上紅軍戰衣在晏菲路馳騁，好好跟利物浦球迷來一次正式告別。事實上，2015年他和沙比阿朗素、蘇亞雷斯等紅軍舊將，已在一次慈善賽重返晏菲路，那一次他們穿上特製黑、白球衣，分為謝拉特朋友隊和加歷查朋友隊作賽，並不是以利物浦名義。

之後利物浦曾多次邀請他參加名宿賽，惟當時尚未掛靴的費托沒有應承。至2019年底已退役的他準備在2020年一場元老賽再次披上紅軍戰衣之際，不幸遇上新冠肺炎疫情取消，「再次穿上利物浦球衣，回晏菲路作賽，我會十分高興」，一年多之後，他仍在等待這天來臨。

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托利斯、阿朗素和蘇亞雷斯曾在2015年一場慈善賽重返晏菲路，那次大家都沒有披上利物浦戰衣。（Getty Images）

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忘不了的利迷

托利斯由小到大都是個「馬體會先生」，即使如此，利物浦在他心中總有個獨特的位置——「利物浦的一切都十分夢幻。由第一天加盟開始，我已感受得到那份熱情。我猶如家庭新成員，這兒的每一個人，由職員、隊友到球迷，我們的關係也很親厚。」

正因如此，他很期待跟球迷重修舊好的一天，「那將會是對我來說重要的一天，感到在最後我們可以好好的。離隊的方式是我一大遺憾，通過時間，我想我可以好好解釋原因。」

「無論我去到全世界任何角落，只要遇上利物浦球迷多謝我曾為球隊作出貢獻，我也會很開心，其實他們可以作出相反的反應。」托利斯說，「我永遠感激他們在我身在利物浦時以至現在給我的支持，我會自豪地說，無論發生什麼事，我都永遠支持利物浦。」

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感謝足球 呼籲球迷別放棄尋夢

費托決定退役時，寫下一篇告別足球的感人長文：「當我5歲時，開始跟隨哥哥踢足球。30年後，我完成作為職業球員的最後一場比賽。今天回看，我經歷的一切實在難以想像。能夠贏得多項全球最重要的錦標、為多間頂級球會效力，令我自覺無比幸運。」

「還有在西班牙國家隊的成就，我經歷過無比熱情和喜悅，必須感謝足球曾令我如此快樂，但我不想忘記足球最真實的一面，一個令這項運動如此奇妙的部分：球迷。感謝我曾效力每支球隊每一個球迷給我的熱愛、歡呼和尊重，同時要多謝敵對球迷，因為你們令我成為一個更出色的球員。」

「我希望你享受我的足球，能為你帶來一點啟發，別放棄追尋夢想。那真是快樂的一段，足球，多謝你。」

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