香港足球盛會2026門票詳情+賽程｜曼城/車路士/國際米蘭/祖雲達斯

香港足球盛會2026將於7月31日至8月5日於啟德主場館上演，四支訪港外隊包括曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯，門票5月13日起於TEG Sport網站預售，5月14日起公開發售。本文詳列香港足球盛會的門票價格、售票日期詳情與購票連結， 以及賽程、公開訓練的日期和票價，並隨大會公布而持續更新。



香港足球盛會2026｜日期時間

日期：2026年7月31日至8月5日

地點：啟德主場館

香港足球盛會2026｜賽程及開賽時間

香港足球盛會2026賽程及時間 日期 時間 賽事 2026年8月1日 有待大會公布 曼城Vs國際米蘭 2026年8月5日 有待大會公布 車路士Vs祖雲達斯 地點：啟德主場館

香港足球盛會2026｜門票價錢及購票連結

A類門票：$2,999

B類門票：$2,399

C類門票：$1,999

D類門票：$1,399

E類門票：$799

F類門票：$399

香港足球盛會2026｜門票預售

球迷現可登入TEG Sport網站https://tegsport.com.au/ 登記，以獲得香港足球盛會2026的獨家門票預售資格。

TEG Sport 預售日期：2026年5月13日（星期三）

香港足球盛會2026｜公開發售

至於公開發售門票，球迷可於快達票HK Ticketing 購買。每筆交易均需支付行政手續費。

公開發售日期：2026年5月14日（星期四）

門票於2026年5月14日公開發售前，包括各家球會的香港官方球迷會在內的各個團體及機構均可享有預售優惠。

香港足球盛會2026｜門票及佳宿套票

球迷亦可由2026年5月7日（星期四）起透過Trip.com預訂兩場賽事的門票、旅遊及住宿套票。

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香港足球盛會2026｜曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯將會訪港，於啟德主場館踢表演賽。（Getty Images）

香港足球盛會2026｜公開訓練日期、時間及票價

四支參賽球隊的公開訓練環節將在啟德主場館舉行。公開訓練的門票將於2026年5月14日起與賽事門票同時發售。公開訓練的門票票價為港幣299元。至於各隊公開操練的日期及時間則有待大會公布。

香港足球盛會2026｜曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯將會訪港，於啟德主場館踢表演賽。（Getty Images）

香港足球盛會2026｜曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯將會訪港，於啟德主場館踢表演賽。（Getty Images）