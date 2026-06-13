網球新星蔡富泓專訪｜15歲的青蔥追夢歲月　毋懼挑戰向全職路進發

和煦的春日陽光曬落維多利亞公園網球場，15歲的蔡富泓（Richie）面對第一次見面的記者，小伙子是一如所料的靦腆，但談到網球場上的成長與蛻變，他輕聲細語，卻禁不住嘴角上揚。

接受中國香港網球總會「青少年發展合作夥伴」日清食品的個人贊助及支援接近一年，Richie長時間留在西班牙拿度網球學校訓練，也積極參加大大小小的比賽，他直言過去一年是「全方位進步」，為職業網球之路注下強心針。

攝影：葉志明



15歲的蔡富泓接受網總「青少年發展合作夥伴」日清食品的個人贊助及支援接近一年，在網球路上追逐夢想。（葉志明攝）

訪問當天，正值Richie回港角逐日清全港青少年網球錦標賽。事實上，要相約Richie訪問並不容易，年紀輕輕的他，「工作日程」已經排得密密麻麻。去年開始，Richie遠赴西班牙馬略卡的拿度網球學校訓練，加上經常到世界各地比賽，甚少時間留在香港。他在拿度網球學校的生活是這樣的：周一至周五早上練波和操體能，午飯之後再到球場訓練，晚上還要完成每日一小時的國際學校遙距課程；到了周末，周六早上仍要練波，下午開始才能迎來每星期一天半的休息。

同齡的朋友都在享受充滿歡笑的青蔥歲月，問他可會覺得彼邦的「網球生活」枯燥乏味，他笑了笑，直白地點點頭，但說：「看到自己進步，有些以前打不到的球，經過訓練之後打得到，甚至在比賽中贏波，就會覺得之前付出的努力都是值得的，枯燥也沒有所謂。」

蔡富泓位列日清全港青少年網球錦標賽18歲組別男單頭號種子，最終於決賽以6：2及6：0擊敗2號種子Jack Cooper，勇奪冠軍。（網總提供）

Richie在5歲的時候因為跟隨父母到深圳打球而接觸網球運動，看着黃色的小圓球在場上球來球往，他漸漸覺得這項運動十分有趣，繼而開始學打波，踏上青少年球手之路。他說：「我很喜歡競爭的感覺，站在球場上跟對手砌磋，大家互相制定策略希望戰勝對手，真的很有趣。」 Richie於2023年嶄露頭角，捧走橙碗國際網球錦標賽（Orange Bowl）12歲組別男單亞軍，成為首名打入該項目決賽的香港球員；2025年他更屢創佳績，先在澳洲公開賽亞太區14歲及以下精英盃勇奪男單亞軍，之後又於溫布頓錦標賽14歲及以下男單連贏兩仗。回想溫布頓一役，他十分難忘：「溫布頓是四大滿貫之一，對於網球員來說別具意義，而且我自覺在溫布頓的表現不錯，不同的技術和戰術都有進步，這是艱苦練習得來的成果，所以我很滿意。」

網球是世上競爭最激烈的運動項目之一，具潛質的球手遍佈全球，職業網球手更要尋找合適的教練，建立自己的教練團隊，並要絞盡腦汁思考如何在ATP全年幾十個比賽中取捨，規劃爭取排名積分與獎金的策略，Richie坦言網球之路極具挑戰性：「對球手來說，教練是最重要的，大家都在尋找適合自己的教練，建立優秀的團隊。周遊列國比賽的成本也是核心問題，畢竟網球員這份職業就是不斷出外比賽，賺取獎金，這樣才能維持生計。」猶幸Richie在爭取成為職業網球手的路上有贊助商日清食品支援，令他可以安心把握青少年的成長期裝備自己，他期待成年後當上職業球手，並在23歲前打進世界排名前100。

日清食品作為網總「青少年發展合作夥伴」，自2015年起積極推動香港青少年網球發展，現時其冠名贊助賽事包括「日清全港青少年網球錦標賽」、「日清合味道全港青少年網球巡迴賽」及「日清出前一丁青少年網球新秀賽」，均是本地青少年主要比賽。日清食品近年更展開香港精英運動員的個人贊助計劃，投放資源支持潛質新星，Richie便是受惠球手之一。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生（左）與蔡富泓合照。（日清食品網站）

訪問來到中段，我們聊到頂尖網球手的技術，Richie說得起勁。問他如果可以從三個球手中各取一門殺手鐧，可會是誰的獨門招數？他搶答：「艾卡拉斯的正手、祖高域的反手和費達拿的發球！」然而意想不到的是，在球場上卯足幹勁的Richie，網球以外的嗜好，竟然是講求靜心凝神的圍棋，小時候更參加過不少圍棋比賽，即使現在全心投入網球，偶爾仍會與電腦對弈。兩個項目，一動一靜，大相逕庭，Richie卻覺得網球與圍棋之間有着共通之處：「圍棋是坐着玩，網球要跑動，但兩者同樣講求策略、佈局，捉圍棋能夠訓練我的思考能力，對於網球場上如何制定戰術、鬥勇鬥智，其實很有幫助。」

問蔡富泓想從哪些球手身上各取一門殺手鐧，他說：「艾卡拉斯的正手、祖高域的反手和費達拿的發球！」（葉志明攝）

動靜皆宜的Richie，現時只有一個人生目標，就是把握踏入18歲前的三年時間，為全職網球員之路打好基礎。他留守拿度網球學校訓練，蔡媽媽亦不時遠赴西班牙照顧Richie的起居飲食；訪問當天，由訪問的安排到Richie在比賽前的晚餐，蔡媽媽鉅細無遺打點一切。他十分感激媽媽的無私付出，好讓他在網球路上心無旁騖：「時間過得很快，真的要好好珍惜鍛煉球技的機會。家人支持非常重要，有媽媽在西班牙照顧我，我可以專心向夢想進發。」

雖然西班牙的生活很枯燥，偶爾亦會掛念香港，但Richie為了夢想，仍咬緊牙關堅持下去。「始終在西班牙那邊可以非常專心地訓練，在教練幫助下，能夠全方位進步，基本功亦更紮實。我偶爾也會想念香港，但也沒所謂吧，想家的時候就去吃餃子和湯麵，這些都是我的Comfort food！」訪問至此，Richie又要趕着準備一小時之後的日清全港青少年網球錦標賽。雖然行程緊密，但只要可以握起球拍落場比拼，這個身高1.85米的小伙子，臉上的笑容比陽光還要燦爛。

【蔡富泓（Richie）的成長路】

蔡富泓5歲開始學打網球，雖然「人仔細細」，握起球拍卻有板有眼。（受訪者提供）

網球場盛載着蔡富泓的童年回憶，他最期待周末能與爸媽一起到球場打波。（受訪者提供）

蔡富泓漸漸對網球產生興趣，開始認真訓練，更參加不少比賽，展露潛質。（受訪者提供）

在蔡富泓（右）的網球路上，蔡媽媽（左）一直陪伴在側，無私付出。（受訪者提供）

蔡富泓（右三）目前長時間留在拿度網球學校訓練，積極練好基本功。（受訪者提供）