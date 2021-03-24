【足球熱話】中冠球會改名「河北功夫足球」　新球季或遞補上中乙

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-24 12:18

功夫足球不再是銀幕上的電影劇集，真的會在現實出現？ 內地傳媒發現，有間在中國第4級聯賽中冠打滾的球會「河北精英志海足球俱樂部」已經改名為「河北功夫足球俱樂部」，引起網民熱烈討論。大部分人都馬上聯想到周星馳的經典電影《少林足球》，亦在少部分網民記得有套由張衛健主演的電視劇正正叫《功夫足球》。

多間內地傳媒報道，根據國家企業信用資訊公示系統的資料顯示，上季在中冠聯賽獲得第5名的球會「河北精英志海足球俱樂部」，已改名為「河北功夫足球俱樂部」。

內媒發現河北精英志海足球俱樂部已改名為河北功夫足球俱樂部。（網上截圖）

網民熱烈討論功夫隊，大多留言都是嘲笑，笑言此名是否向周星馳電影《少林足球》致敬，很多人都以《少林足球》的對白作回應，例如「少林功夫好耶（嘢），真的好」、「你是鐵頭功，我是金剛腿」，亦有將對白惡搞成「少林功夫，加上，中國足球，有沒有搞頭」。

【回味《少林足球》精彩場面】

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有網民留言：「傳說中的功夫足球隊終於來了，鐵頭功、無影腳、迷蹤拳、七十二路譚腿......想看。」亦有人表示：「不帶把扳手不敢和他們一起玩！」有網民覺得這支球隊的踢法肯定很粗野，「一場不罰下去兩三個都對不起這個名字。」也有網民批評改名的人，「這名字不得被嘲諷死，也是起名鬼才。」說起與功夫有關的影視作品，除了《少林足球》外，少部分網民都記起電視劇《功夫足球》。

少部分網民想起由張衛健主演的《功夫足球》。（網上圖片）

中冠聯賽是中國第4級別聯賽，排在中超、中甲及中乙之下。雖然河北功夫隊上季只排第5位，未獲直接升班的資格，但據報由中超到中乙有至少6支球隊解散，包括上季中超冠軍江蘇蘇寧。空出來的名額會由中冠球隊遞補上去，有機會連中冠第9名都可以升上中乙，所以功夫隊新球季可能會踢中乙。

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江蘇隊2020年11月在中超奪冠，未料4個月後已面臨散班：

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中國足協原定昨日公布中超到中乙的新球季球會准入名單，但內地傳媒詢問過消息人士，足協推遲發布，新的發布時間有待通知。