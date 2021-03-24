【足球轉會】皇馬嫌麥巴比夏蘭特太貴　轉移目標首選熱刺神鋒

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-24 15:44

西甲班霸皇家馬德里兩大心儀轉會目標——麥巴比、艾寧夏蘭特，簡直係「你知我知，單眼佬都知」。然而二人身價水漲船高，加上世紀疫情之下各大球會收入大減，連皇馬內部也認為當下買不起他們。 最新消息指，皇馬今夏已轉移目標，打算改向熱刺前鋒哈利卡尼（Harry Kane）埋手。

事實上，皇馬看中哈利卡尼的傳聞，幾乎是一年一度的「年經」消息。銀河艦隊看中入球如麻的卡尼已久，多年來他一直對熱刺忠心耿耿，轉會傳聞最終亦不了了之。尤其是近一、兩年麥巴比和夏蘭特迅速冒起，卡尼亦年紀漸大，皇馬對他的興趣似乎已經消退。

卡尼累積327次為熱刺上陣，攻入215球；在國家隊層面，這個英格蘭隊長51次上陣取得32入球，絕對是當今入球率最穩定的頂級前鋒之一。西班牙電台Cadena Ser爆料，指出皇馬今夏有意買入他。

哈利卡尼與熱刺拍檔孫興慜十分合拍，今季更已多次造就對方。（Getty Images）

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兩大原因令皇馬轉軚

Cadena Ser的體育節目《SER Deportivos》主持人稱，皇馬對卡尼的興趣從未減退，即使他只是麥巴比和夏蘭特之後的前鋒收購第三選擇，銀河艦隊評估引入哈尼會相對容易得多。

首先，卡尼的經理人是他的兄長查理（Charlie Kane），讓皇馬不用跟那些超級經理人交涉，避免令交易費用大增。麥巴比的經理人是明基耶（Josep Maria Minguella），2018年馬爾甘以4100萬歐元加盟巴塞隆拿時，據報收取巴塞高達1000萬歐元仲介費。夏蘭特的經理人更是出名無寶不落的拉奧拿（Mino Raiola），看到他的名字已聯想到天文數字轉會費。

其次的是，仍跟皇馬有約在身的加里夫巴利，去年被借回熱刺。儘管巴利本人表明下季一心返回皇馬，但亦有機會成為促成卡尼交易的籌碼。

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加里夫巴利今季以借將身份重返熱刺，他被指有機會當上促成皇馬買卡尼的籌碼。（Getty Images）

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卡尼為成超級巨星一定要走？

西班牙《阿斯報》聲稱：「卡尼感到自己在熱刺能夠做的已經做盡，已預備好展開球員生涯新一頁。」卡尼與熱刺的合約2024年才屆滿，由於他一直為熱刺盡心盡力，因此該報指：「一旦他決定好自己的前途，球會將不會阻撓」，他的兄長查理亦正在為卡尼找尋合適買家云云。

來自西班牙傳媒的一面之辭，當然不能盡信。唯一真確的是，相對麥巴比和夏蘭特難以想像的高昂轉會費，今年7月踏入28歲的卡尼，轉會費理應「相宜」得多。麥巴比2018年以1.8億歐元加盟巴黎聖日耳門，如日中天的他仍只得22歲，試想像一下，其他球會出多少錢PSG才肯放人？

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卡尼的經理人是他的兄長查理。（Twitter）

至於2020年1月才加盟多蒙特的夏蘭特，當時轉會費據報為2000萬歐元，他的合約內含7500萬歐元放人條款，惟直到2022年6月才生效。換言之，各大球會想在今年夏天提早搶人，隨時要出動1億甚至1.5億歐元才有望令多蒙特接受。不過以目前經濟環境來看，大概沒有球隊會那麼傻，反正多等一年夏蘭特也只是21歲。

雖說哈利卡尼身價不及麥巴比和夏蘭特，但肯定也不會便宜到哪裏，根據國際體育研究中心（CIES）近日公布5大聯賽球員身價榜，卡尼的身價為9000萬至1.2億歐元，並列第七位。

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