女足最前線｜U20女子亞洲盃　國足贏波「泰」容易

U20女子亞洲盃分組賽來到最後一輪，中國女足於A組兩戰兩勝，尾場迎來同樣全勝得6分的東道主泰國，力爭勝利3分，以首名出線。

（球賽編號：FB7053，4月7日 21:00開賽，HOY 76台直播）



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泰國近日天氣炎熱，中國女足上場對孟加拉一仗，於當地時間下午4時上演，氣溫高達36度，球員明顯不太適應，雖然能控球在腳，但具威脅攻勢不多，最終憑余星悅及王愛芳的入球，以2：0小勝首次參賽的對手。

中國女足中場王愛芳體能充沛，經常滿場飛，其罰球造詣亦不俗。（Getty Images）

20歲的王愛芳，本身已晉升大國腳，3月時曾隨「鏗鏘玫瑰」征戰亞洲盃；她以體力充沛見稱，在中場滿場飛，但處理死球造詣也上乘，上仗便射入一記漂亮自由球。

泰國女足首仗以3：2險勝孟加拉，士氣提升下，次仗以4：1大破越南，兩戰全勝，跟中國同得6分，只因得失球差稍遜，暫列次席。

泰國挾主場之利，分組賽兩戰都勝，只因得失球稍遜於中國，暫排A組次席。（AFC官網）

因此，中國女足今仗只要賽和，便可以小組首名出線。不過，中國女足實力超班，加上泰國兩仗失3球，防守力一般，相信她們可以再贏一場以首名晉級。

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