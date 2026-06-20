德國世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+世界足球排名+最新賽程
世界盃2026｜德國第21次晉級世界盃決賽周，以往最佳成績是1954年、1974年、1990年及2014年奪冠，也是歷來入4強次數最多的球隊，惟過去兩屆分組賽出局。現時德國世界排名第10。德國在2026年世界盃被編進E組，同組對手包括庫拉索、科特迪瓦及厄瓜多爾。本文將介紹德國隊外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
德國現時世界排名：第10（截至4月）
德國世界盃外圍賽表現：
世界盃歐洲區外圍賽A組，德國取得5勝1負，以小組首名取得世界盃決賽周入場券。
德國近況：
德國自去年9月世界盃外圍賽首仗不敵斯洛伐克後，已在連續7場的世界盃外圍賽及國際友誼賽取勝。
德國隊世界盃最佳成績：冠軍（4次）
德國（包括西德）分別在1954年、1974年、2006年及2014年奪得世界盃冠軍，上屆則在分組賽取得1勝1和1負，與次名的西班牙同分但得失球較差，排第三名出局。
德國主教練：拿高士文（Julian Nagelsmann）
現年38歲的拿高士文是少帥典範。他在球員生涯只曾效力二隊與德乙作賽，而且因傷20歲就退役，轉往教練方向發展終成大器，29歲當上德甲賀芬咸主帥，其後執教RB萊比錫及拜仁，期間取得一次德甲冠軍。2023年，他以36之齡成為德國主教練。
德國隊焦點球星：甘美治（Joshua Kimmich）
現年31歲的拜仁慕尼黑中場甘美治是德國隊長，細緻的控球和傳球能力，為拜仁贏盡錦標。
德國世界盃26人球員名單陣容：
門將：
1 紐亞（Manuel Neuer）
12 包文（Oliver Baumann）
21 紐希爾（Alexander Nübel）
後衛：
2 魯迪格（Antonio Rüdiger）
3 華迪馬安頓（Waldemar Anton）
4 莊拿芬泰希（Jonathan Tah）
15 尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）
18 尼敦布朗（Nathaniel Brown）
22 大衛拉林（David Raum）
24 馬歷泰奧（Malick Thiaw）
中場：
5 阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlović）
6 甘美治（Joshua Kimmich）
8 哥列斯卡（Leon Goretzka）
9 利維寧（Jamie Leweling）
10 穆斯亞拿（Jamal Musiala）
13 柏斯高哥斯（Pascal Gross）
16 安祖路史迪拿（Angelo Stiller）
17 域斯（Florian Wirtz）
19 利萊辛尼（Leroy Sané）
20 拿迪安阿美利（Nadiem Amiri）
23 菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）
25 奧達奧高（Assan Ouedraogo）
前鋒：
7 夏維斯（Kai Havertz）
11 禾達美迪（Nick Woltemade）
14 麥斯比亞（Maximilian Beier）
26 丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）
德國出線形勢：
世界盃決賽周擴軍至48隊後，德國在E賽明顯超班，面對中北美洲代表庫拉索、非洲的科特迪瓦及南美洲的厄瓜多爾，出線32強難度不大。
今屆小組首兩名及8支最佳第三名將出線32強淘汰賽。
德國隊E組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月15日（一）
凌晨1:00
(勝)德國7:1庫拉索
2026年6月21日（日）
凌晨4:00
德國Vs科特迪瓦
2026年6月26日（六）
凌晨4:00
厄瓜多爾Vs德國
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