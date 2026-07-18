世界盃西班牙對阿根廷｜歷屆冠軍+奪冠次數 巴西仍保持封王紀錄
西班牙對阿根廷的世界盃2026決賽即將上演，回顧世界盃歷屆冠軍，由上世紀1930年至去屆2022年，一共22屆賽事，巴西盡顯王者風範，五次奪得世界盃冠軍成為歷來封王次數最多球隊。德國（連同西德年代）及今屆未能晉級決賽周的意大利，同樣以四次緊隨巴西之後；今屆力爭衛冕的阿根廷，去屆由美斯領軍第三度稱霸，以三座冠軍成為奪冠次數第三多的隊伍。
世界盃冠軍｜歷屆冠軍及決賽賽果
年份
冠軍
決賽賽果
1930
烏拉圭
烏拉圭4：2阿根廷
1934
意大利
意大利2：1捷克
1938
意大利
意大利4：2匈牙利
年份
冠軍
決賽賽果
1950
烏拉圭
烏拉圭2：1巴西
1954
西德
西德3：2匈牙利
1958
巴西
巴西5：2瑞典
1962
巴西
巴西3：1捷克
1966
英格蘭
英格蘭4：2西德
1970
巴西
巴西4：1意大利
年份
冠軍
決賽賽果
1974
西德
西德2：1荷蘭
1978
阿根廷
阿根廷3：1荷蘭
1982
意大利
意大利3：1西德
1986
阿根廷
阿根廷3：2西德
1990
西德
西德1：0阿根廷
1994
巴西
巴西0：0意大利（12碼3：2）
1998
法國
法國3：0巴西
年份
冠軍
決賽賽果
2002
巴西
巴西2：0德國
2006
意大利
意大利1：1法國（12碼5：3）
2010
西班牙
西班牙1：0荷蘭
2014
德國
德國1：0阿根廷
2018
法國
法國4：2克羅地亞
2022
阿根廷
阿根廷3：3法國（12碼4：2）
2026
待定
待定
世界盃2026｜歷屆奪冠次數最多球隊
球隊
次數
捧盃年份
巴西
5次
1958、1962、1970、1994、2002
西德/德國
4次
1954、1974、1990、2014
意大利
4次
1934、1938、1982、2006
阿根廷
3次
1978、1986、2022
法國
2次
1998、2018
烏拉圭
2次
1930、1950
英格蘭
1次
1966
西班牙
1次
2010
世界盃冠軍｜巴西被奉為足球王國
巴西之所以被奉為足球王國，全因歷來五度於世界盃封王，由第一代的雷米金盃捧到使用至今的國際足協獎盃，甚至連獎盃之更替亦跟「森巴軍團」有莫大關係——由於巴西是歷來首支三次稱霸的球隊（1958、1962、1970），獲准永久保存雷米金盃（惟於1983年被盜，至今未被尋回），是以自1974年開始，國際足協獎盃「接力」成為世界盃的冠軍獎盃。
回顧巴西五次捧盃，主要集中於上世紀，由球王比利、加連查、迪迪、華華等人締造王朝；踏入千禧年後，巴西對上一次奪冠已是2002年，殺入4強則是2014年，惟他們該屆於準決賽被德國以7：1痛宰，球員球迷同聲一哭，成為世盃經典之一。
德國與意大利同以4次並列奪冠次數第二多球隊，但德國整體往績更勝一籌，四度奪冠之餘亦四度奪得亞軍，即一共8次入決賽，入4強則累積12次，同樣冠絕列強。
世界盃冠軍｜阿根廷三度世界盃封王
阿根廷歷來三度封王，其中美斯自2006年以18歲之齡首度入選世界盃大軍名單開始，奮戰五屆，終在2022年於一眾後輩拱照下一圓世盃夢，高舉獎盃的畫面感動全球。
至於其餘奪冠球隊，法國與烏拉圭同為兩次，其中烏拉圭更是1930年首屆世界盃盟主。西班牙和英格蘭則分別於2010年和1966年稱王。
世界盃冠軍｜歷屆亞軍次數最多球隊
球隊
次數
捧盃年份
德國*
4次
1966、1982、1986、2002
阿根廷
3次
1930、1990、2014
荷蘭
3次
1974、1978、2010
*德國奪冠次數連同西德年代計算