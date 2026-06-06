世界盃2026｜歷屆冠軍+奪冠次數一覽　巴西五度封王最威風

世界盃2026｜回顧世界盃歷屆冠軍，由上世紀1930年至去屆2022年，一共22屆賽事，巴西盡顯王者風範，5次奪得世界盃冠軍成為歷來封王次數最多球隊。德國（連同西德年代）及今屆未能晉級決賽周的意大利，同樣以4次緊隨巴西之後；今屆力爭衛冕的阿根廷，去屆由美斯領軍第三度稱霸，以3座冠軍成為奪冠次數第三多的隊伍。



世界盃冠軍｜歷屆冠軍及決賽賽果

世界盃歷屆冠軍（第一屆至二戰前） 年份 冠軍 決賽賽果 1930 烏拉圭 烏拉圭4：2阿根廷 1934 意大利 意大利2：1捷克 1938 意大利 意大利4：2匈牙利

世界盃冠軍｜1930年，烏拉圭奪得第一屆世界盃冠軍。（Getty Images）

世界盃歷屆冠軍（二戰後至1970年） 年份 冠軍 決賽賽果 1950 烏拉圭 烏拉圭2：1巴西 1954 西德 西德3：2匈牙利 1958 巴西 巴西5：2瑞典 1962 巴西 巴西3：1捷克 1966 英格蘭 英格蘭4：2西德 1970 巴西 巴西4：1意大利

世界盃冠軍｜1966年，英格蘭主場封王，隊長卜比摩亞從英女王伊利沙伯二世手中接過雷米金盃。（Getty Images）

世界盃歷屆冠軍（1974年至1998年） 年份 冠軍 決賽賽果 1974 西德 西德2：1荷蘭 1978 阿根廷 阿根廷3：1荷蘭 1982 意大利 意大利3：1西德 1986 阿根廷 阿根廷3：2西德 1990 西德 西德1：0阿根廷 1994 巴西 巴西0：0意大利（12碼3：2） 1998 法國 法國3：0巴西

世界盃冠軍｜1986年，馬勒當拿憑「上帝之手」在8強拍走英格蘭，成為世界體壇經典一幕。（Getty Images）

世界盃歷屆冠軍（千禧年後） 年份 冠軍 決賽賽果 2002 巴西 巴西2：0德國 2006 意大利 意大利1：1法國（12碼5：3） 2010 西班牙 西班牙1：0荷蘭 2014 德國 德國1：0阿根廷 2018 法國 法國4：2克羅地亞 2022 阿根廷 阿根廷3：3法國（12碼4：2） 2026 待定 待定

世界盃冠軍｜2006年，施丹突然一頭撞擊意大利後衛馬特拉斯胸口，在足球生涯最後一仗以紅牌作結。（Getty Images）

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世界盃2026｜歷屆奪冠次數最多球隊

歷屆世界盃奪冠次數最多球隊 球隊 次數 捧盃年份 巴西 5次 1958、1962、1970、1994、2002 西德/德國 4次 1954、1974、1990、2014 意大利 4次 1934、1938、1982、2006 阿根廷 3次 1978、1986、2022 法國 2次 1998、2018 烏拉圭 2次 1930、1950 英格蘭 1次 1966 西班牙 1次 2010

世界盃冠軍｜巴西被奉為足球王國

巴西之所以被奉為足球王國，全因歷來五度於世界盃封王，由第一代的雷米金盃捧到使用至今的國際足協獎盃，甚至連獎盃之更替亦跟「森巴軍團」有莫大關係——由於巴西是歷來首支三次稱霸的球隊（1958、1962、1970），獲准永久保存雷米金盃（惟於1983年被盜，至今未被尋回），是以自1974年開始，國際足協獎盃「接力」成為世界盃的冠軍獎盃。

世界盃冠軍｜1958年，巴西第一次封王，加連查（前排左起）、迪迪、比利等人締造森巴足球王朝。（Getty Images）

回顧巴西五次捧盃，主要集中於上世紀，由球王比利、加連查、迪迪、華華等人締造王朝；踏入千禧年後，巴西對上一次奪冠已是2002年，殺入4強則是2014年，惟他們該屆於準決賽被德國以7：1痛宰，球員球迷同聲一哭，成為世盃經典之一。

德國與意大利同以4次並列奪冠次數第二多球隊，但德國整體往績更勝一籌，四度奪冠之餘亦四度奪得亞軍，即一共8次入決賽，入4強則累積12次，同樣冠絕列強。

世界盃冠軍｜2014年，德國於4強痛宰東道主巴西，決賽再贏阿根廷奪冠。（Getty Images）

世界盃冠軍｜阿根廷三度世界盃封王

阿根廷歷來三度封王，其中美斯自2006年以18歲之齡首度入選世界盃大軍名單開始，奮戰五屆，終在2022年於一眾後輩拱照下一圓世盃夢，高舉獎盃的畫面感動全球。

至於其餘奪冠球隊，法國與烏拉圭同為兩次，其中烏拉圭更是1930年首屆世界盃盟主。西班牙和英格蘭則分別於2010年和1966年稱王。

世界盃冠軍｜2022年，美斯奮戰五屆世界盃，終於一圓捧盃夢。（Getty Images）

世界盃冠軍｜歷屆亞軍次數最多球隊