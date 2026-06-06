世界盃2026｜歷屆冠軍+奪冠次數一覽　巴西五度封王最威風

撰文：普利森
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世界盃2026｜回顧世界盃歷屆冠軍，由上世紀1930年至去屆2022年，一共22屆賽事，巴西盡顯王者風範，5次奪得世界盃冠軍成為歷來封王次數最多球隊。德國（連同西德年代）及今屆未能晉級決賽周的意大利，同樣以4次緊隨巴西之後；今屆力爭衛冕的阿根廷，去屆由美斯領軍第三度稱霸，以3座冠軍成為奪冠次數第三多的隊伍。

世界盃冠軍｜歷屆冠軍及決賽賽果

世界盃歷屆冠軍（第一屆至二戰前）

年份

冠軍

決賽賽果

1930

烏拉圭

烏拉圭4：2阿根廷

1934

意大利

意大利2：1捷克

1938

意大利

意大利4：2匈牙利

世界盃冠軍｜1930年，烏拉圭奪得第一屆世界盃冠軍。（Getty Images）

世界盃歷屆冠軍（二戰後至1970年）

年份

冠軍

決賽賽果

1950

烏拉圭

烏拉圭2：1巴西

1954

西德

西德3：2匈牙利

1958

巴西

巴西5：2瑞典

1962

巴西

巴西3：1捷克

1966

英格蘭

英格蘭4：2西德

1970

巴西

巴西4：1意大利

世界盃冠軍｜1966年，英格蘭主場封王，隊長卜比摩亞從英女王伊利沙伯二世手中接過雷米金盃。（Getty Images）

世界盃歷屆冠軍（1974年至1998年）

年份

冠軍

決賽賽果

1974

西德

西德2：1荷蘭

1978

阿根廷

阿根廷3：1荷蘭

1982

意大利

意大利3：1西德

1986

阿根廷

阿根廷3：2西德

1990

西德

西德1：0阿根廷

1994

巴西

巴西0：0意大利（12碼3：2）

1998

法國

法國3：0巴西

世界盃冠軍｜1986年，馬勒當拿憑「上帝之手」在8強拍走英格蘭，成為世界體壇經典一幕。（Getty Images）

世界盃歷屆冠軍（千禧年後）

年份

冠軍

決賽賽果

2002

巴西

巴西2：0德國

2006

意大利

意大利1：1法國（12碼5：3）

2010

西班牙

西班牙1：0荷蘭

2014

德國

德國1：0阿根廷

2018

法國

法國4：2克羅地亞

2022

阿根廷

阿根廷3：3法國（12碼4：2）

2026

待定

待定

世界盃冠軍｜2006年，施丹突然一頭撞擊意大利後衛馬特拉斯胸口，在足球生涯最後一仗以紅牌作結。（Getty Images）
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世界盃2026｜歷屆奪冠次數最多球隊

歷屆世界盃奪冠次數最多球隊

球隊

次數

捧盃年份

巴西

5次

1958、1962、1970、1994、2002

西德/德國

4次

1954、1974、1990、2014

意大利

4次

1934、1938、1982、2006

阿根廷

3次

1978、1986、2022

法國

2次

1998、2018

烏拉圭

2次

1930、1950

英格蘭

1次

1966

西班牙

1次

2010

世界盃冠軍｜巴西被奉為足球王國

巴西之所以被奉為足球王國，全因歷來五度於世界盃封王，由第一代的雷米金盃捧到使用至今的國際足協獎盃，甚至連獎盃之更替亦跟「森巴軍團」有莫大關係——由於巴西是歷來首支三次稱霸的球隊（1958、1962、1970），獲准永久保存雷米金盃（惟於1983年被盜，至今未被尋回），是以自1974年開始，國際足協獎盃「接力」成為世界盃的冠軍獎盃。

世界盃冠軍｜1958年，巴西第一次封王，加連查（前排左起）、迪迪、比利等人締造森巴足球王朝。（Getty Images）

回顧巴西五次捧盃，主要集中於上世紀，由球王比利、加連查、迪迪、華華等人締造王朝；踏入千禧年後，巴西對上一次奪冠已是2002年，殺入4強則是2014年，惟他們該屆於準決賽被德國以7：1痛宰，球員球迷同聲一哭，成為世盃經典之一。

德國與意大利同以4次並列奪冠次數第二多球隊，但德國整體往績更勝一籌，四度奪冠之餘亦四度奪得亞軍，即一共8次入決賽，入4強則累積12次，同樣冠絕列強。

世界盃冠軍｜2014年，德國於4強痛宰東道主巴西，決賽再贏阿根廷奪冠。（Getty Images）

世界盃冠軍｜阿根廷三度世界盃封王

阿根廷歷來三度封王，其中美斯自2006年以18歲之齡首度入選世界盃大軍名單開始，奮戰五屆，終在2022年於一眾後輩拱照下一圓世盃夢，高舉獎盃的畫面感動全球。

至於其餘奪冠球隊，法國與烏拉圭同為兩次，其中烏拉圭更是1930年首屆世界盃盟主。西班牙和英格蘭則分別於2010年和1966年稱王。

世界盃冠軍｜2022年，美斯奮戰五屆世界盃，終於一圓捧盃夢。（Getty Images）

世界盃冠軍｜歷屆亞軍次數最多球隊

歷屆世界盃亞軍次數最多球隊

球隊

次數

捧盃年份

德國*

4次

1966、1982、1986、2002

阿根廷

3次

1930、1990、2014

荷蘭

3次

1974、1978、2010

*德國奪冠次數連同西德年代計算

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