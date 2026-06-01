世界盃2026庫拉索｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜庫拉索足球隊首次晉級世界盃決賽周。現時庫拉索世界排名第82，庫拉索在2026年世界盃被編進E組，同組對手包括德國、科特迪瓦及厄瓜多爾。本文將介紹庫拉索外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



代表中北美洲的庫拉索首次參與世界盃。（Getty Images）

現時世界排名：第82（截至4月）

世界盃外圍賽表現：

庫拉索在世界盃中北美洲區外圍賽B組取得3勝3和，排小組首名直接出線世界盃決賽周。

庫拉索近況：

庫拉索雖然以不敗姿態於世界盃外圍賽出線，惟今年3月底的國際賽期，球隊赴澳洲參加四角友誼賽卻以0：2不敵中國及以1：5大敗予澳洲。

德國隊現時世界排名第82。（Getty Images）

世界盃最佳成績：首次參賽

自從2014年開始以「庫拉索」名義參加世界盃外圍賽，球隊直到今屆才首次亮相決賽周。

2026世界盃，庫拉索首次打入決賽周。（Getty Images）

球隊主教練：艾禾卡特（Dirk Nicolaas Advocaat）

庫拉索教練：艾禾卡特。（Getty Images）

焦點球星：陳達毅（Tahith Chong）

現年26歲的錫菲聯翼鋒陳達毅（前譯鍾達希）於曼聯青年軍出身，他在庫拉索出生，又曾入選荷蘭U15至U21各級青年梯隊，至2025年選擇代表庫拉索，並在世界盃外圍賽亮相。

現年26歲的陳達毅（白衣）曾經入選過荷蘭U15至U21各級青年梯隊，至2025年正式選擇代表庫拉索。（Getty Images）

庫拉索世界盃26人大軍名單

門將：

1 艾萊羅姆（Eloy Room）

25 保達克（Tyrick Bodak）

26 杜恩布殊（Trevor Doornbusch）

後衛：

2 舒蘭迪森保（Shurandy Sambo）

3 祖利安加里（Juriën Gaari）

4 雲埃積馬（Roshon van Eijma）

5 科蘭紐斯（Sherel Floranus）

18 奧比斯普（Armando Obispo）

20 祖舒亞比尼迪（Joshua Brenet）

23 巴素亞（Riechedly Bazoer）

24 方維利（Deveron Fonville）

中場：

6 羅安美拉圖（Godfried Roemeratoe）

7 祖連奴巴古拿（Juninho Bacuna）

8 高美蘭西亞（Livano Comenencia）

10 里安度巴古拿（Leandro Bacuna）

15 阿真尼馬化（Ar'jany Martha）

21 陳達毅（Tahith Chong）

22 奇雲菲利達（Kevin Felida）

前鋒：

9 約根盧卡迪亞（Jürgen Locadia）

11 謝列美安東尼斯（Jeremy Antonisse）

12 辛積漢臣（Sontje Hansen）

13 泰列斯諾斯連（Tyrese Noslin）

14 堅治哥列（Kenji Gorré）

16 馬加列化（Jearl Margaritha）

17 巴迪利古華斯（Brandley Kuwas）

19 卡斯坦尼亞（Gervane Kastaneer）

出線形勢：

世界盃決賽周擴軍至48隊，加上由美加墨聯手主辦，位處中美洲的庫拉索明顯是受惠者之一。然而他們抽中與4屆冠軍德國、非洲的科特迪瓦及南美洲的厄瓜多爾，很大機會都是「到此一遊」，甚至要成為8支最佳第三名出線32強淘汰賽亦十分困難。

庫拉索E組分組賽賽程（香港時間）