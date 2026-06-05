世界盃2026沙特阿拉伯｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜沙特阿拉伯足球隊第7次晉級世界盃決賽周，以往最佳成績是1994年美國世界盃，首次入決賽周便躋身16強，但之後5次殺入決賽周，全部分組賽止步。沙特阿拉伯現時世界排名第61，今屆被編入H組，同組對手包括西班牙、佛得角及烏拉圭。本文將介紹沙特阿拉伯外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
沙特阿拉伯現時世界排名：第61（截至4月）
沙特阿拉伯世界盃外圍賽表現：
沙特阿拉伯晉級決賽周之路並不輕鬆。世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽10場比賽中，沙特僅得3勝4和3負，以13分排小組第三，無緣直接出線。來到第四圈，沙特與伊拉克及印尼同組，最終憑較佳得失球壓過同樣1勝1和得4分的伊拉克，獲得決賽周入場券。
沙特阿拉伯近況：
沙特阿拉伯在3月的國際賽日對塞爾維亞和埃及均告落敗。2025年底的阿拉伯盃，沙特於4強以0：1負約旦，無緣決賽，與阿聯酋的季軍戰因暴雨中斷並取消，兩隊並列季軍，平分獎金。
沙特阿拉伯世界盃最佳成績：16強
沙特阿拉伯1994年首闖世界盃決賽周，晉級16強。之後的7屆世界盃，沙特5次進入決賽周，全部分組賽出局。上一屆卡塔爾世界盃，沙特阿拉伯以1勝2負排小組包尾，但首戰爆大冷以2：1反勝阿根廷，一度被球迷稱讚為「亞洲之光」。
沙特阿拉伯主教練：當尼斯（Georgios Donis）
在距離世界盃開幕不足兩個月時，沙特足協突然與率隊在上屆世界盃擊敗阿根廷的功勛主帥蘭納（Hervé Renard）分道揚鑣，由當尼斯代替其帥位出戰今夏世界盃。現年56歲的當尼斯擁有豐富的執教沙特球隊經驗，目前仍是沙特球會卡赫利主帥，還曾執教過艾維達、艾法特、希拉爾。
沙特阿拉伯焦點球星：艾布杜哈密（Saud Abdulhamid）
現年26歲的右閘艾布杜哈密目前效力法甲球隊朗斯，是沙特阿拉伯現役少數能於歐洲主流聯賽立足的球員。去年夏天他從本土聯賽球隊希拉爾加盟羅馬，隨後外借至朗斯，上月攻入法甲首球，截止至4月5日，艾度哈密特已經連續9場比賽為朗斯正選上陣。
沙特阿拉伯世界盃26人球員名單陣容
門將
1 艾阿基迪（Nawaf AL-AQIDI ）
21 艾奧韋斯（Mohammed AL-OWAIS）
22 艾卡沙（Ahmed AL-KASSAR）
後衛
2 馬查拉斯（Ali MAJRASHI）
3 阿里拉查美（Ali LAJAMI）
4 艾安利（Abdulelah AL-AMRI）
5 哈辛譚巴迪（Hassan TAMBAKTI）
12 艾布杜哈密（Saud ABDULHAMID）
13 拿華夫艾保沙爾（Nawaf AL-BOUSHAL）
14 哈辛卡迪殊（Hassan KADESH）
24 摩塔艾哈比（Moteb AL-HARBI）
25 捷哈泰基里（Jehad THAKRI）
26 艾沙默（Mohammed Abu AL-SHAMAT）
中場
6 拿沙艾達沙尼（Nasser AL-DAWSARI）
7 艾祖華耶（Musab AL-JUWAYR）
15 艾杜拉艾卡巴利（Abdullah AL-KHAIBARI）
16 艾約翰尼（Ziyad AL-JOHANI）
18 阿拉希捷（Alaa HEJJI）
23 穆罕默德簡奴（Mohamed KANNO）
前鋒
8 艾文耶耶（Ayman YAHYA）
9 艾布拉簡（Firas AL-BURAIKAN）
10 沙廉艾達沙尼（Salem AL-DAWSARI）
11 艾舒希利（Saleh AL-SHEHRI）
17 卡列艾加南（Khalid AL-GHANNAM）
19 艾咸丹（Abdullah AL-HAMDAN）
20 蘇丹文達殊（Sultan MANDASH）
沙特阿拉伯出線形勢：
沙特阿拉伯在今屆世界盃決賽周被編入H組，同組對手有目前世界排名第2的西班牙，以及烏拉圭和佛得角。沙特與西、烏兩隊有實力差距，加上今屆戰力遜於上屆，面對烏、西的首要任務，肯定是減少失球。
最後一場對佛得角將是關鍵的出線大戰。若沙特全取三分並有得失球優勢，有望爭取8個最佳小組第3的出線資格。
沙特阿拉伯H組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月16日（二）
早上6:00
沙特阿拉伯Vs烏拉圭
2026年6月22日（一）
凌晨0:00
西班牙Vs沙特阿拉伯
2026年6月27日（六）
早上8:00
佛得角Vs沙特阿拉伯
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