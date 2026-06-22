沙特阿拉伯世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程

世界盃2026｜沙特阿拉伯足球隊第7次晉級世界盃決賽周，以往最佳成績是1994年美國世界盃，首次入決賽周便躋身16強，但之後5次殺入決賽周，全部分組賽止步。沙特阿拉伯現時世界排名第61，今屆被編入H組，同組對手包括西班牙、佛得角及烏拉圭。本文將介紹沙特阿拉伯外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：沙特阿拉伯（Getty Images）

沙特阿拉伯現時世界排名：第61（截至4月）

沙特阿拉伯世界盃外圍賽表現：

沙特阿拉伯晉級決賽周之路並不輕鬆。世界盃亞洲區外圍賽第三圈18強賽10場比賽中，沙特僅得3勝4和3負，以13分排小組第三，無緣直接出線。來到第四圈，沙特與伊拉克及印尼同組，最終憑較佳得失球壓過同樣1勝1和得4分的伊拉克，獲得決賽周入場券。

沙特阿拉伯在亞洲區外圍賽第四圈排小組第一，獲得決賽周入場券。（Getty Images）

沙特阿拉伯近況：

沙特阿拉伯在3月的國際賽日對塞爾維亞和埃及均告落敗。2025年底的阿拉伯盃，沙特於4強以0：1負約旦，無緣決賽，與阿聯酋的季軍戰因暴雨中斷並取消，兩隊並列季軍，平分獎金。

沙特阿拉伯世界盃最佳成績：16強

沙特阿拉伯1994年首闖世界盃決賽周，晉級16強。之後的7屆世界盃，沙特5次進入決賽周，全部分組賽出局。上一屆卡塔爾世界盃，沙特阿拉伯以1勝2負排小組包尾，但首戰爆大冷以2：1反勝阿根廷，一度被球迷稱讚為「亞洲之光」。

沙特阿拉伯曾在2022世界盃上爆出大冷門，以2：1反勝「球王」美斯率領的阿根廷。（Getty Images）

沙特阿拉伯主教練：當尼斯（Georgios Donis）

在距離世界盃開幕不足兩個月時，沙特足協突然與率隊在上屆世界盃擊敗阿根廷的功勛主帥蘭納（Hervé Renard）分道揚鑣，由當尼斯代替其帥位出戰今夏世界盃。現年56歲的當尼斯擁有豐富的執教沙特球隊經驗，目前仍是沙特球會卡赫利主帥，還曾執教過艾維達、艾法特、希拉爾。

沙特阿拉伯主帥當尼斯。（Getty Images）

沙特阿拉伯焦點球星：艾布杜哈密（Saud Abdulhamid）

現年26歲的右閘艾布杜哈密目前效力法甲球隊朗斯，是沙特阿拉伯現役少數能於歐洲主流聯賽立足的球員。去年夏天他從本土聯賽球隊希拉爾加盟羅馬，隨後外借至朗斯，上月攻入法甲首球，截止至4月5日，艾度哈密特已經連續9場比賽為朗斯正選上陣。

26歲的右閘艾布杜哈密是少數能於歐洲主流聯賽立足的沙特球員。（Getty Images）

沙特阿拉伯世界盃26人球員名單陣容

門將

1 艾阿基迪（Nawaf AL-AQIDI ）

21 艾奧韋斯（Mohammed AL-OWAIS）

22 艾卡沙（Ahmed AL-KASSAR）

後衛

2 馬查拉斯（Ali MAJRASHI）

3 阿里拉查美（Ali LAJAMI）

4 艾安利（Abdulelah AL-AMRI）

5 哈辛譚巴迪（Hassan TAMBAKTI）

12 艾布杜哈密（Saud ABDULHAMID）

13 拿華夫艾保沙爾（Nawaf AL-BOUSHAL）

14 哈辛卡迪殊（Hassan KADESH）

24 摩塔艾哈比（Moteb AL-HARBI）

25 捷哈泰基里（Jehad THAKRI）

26 艾沙默（Mohammed Abu AL-SHAMAT）

中場

6 拿沙艾達沙尼（Nasser AL-DAWSARI）

7 艾祖華耶（Musab AL-JUWAYR）

15 艾杜拉艾卡巴利（Abdullah AL-KHAIBARI）

16 艾約翰尼（Ziyad AL-JOHANI）

18 阿拉希捷（Alaa HEJJI）

23 穆罕默德簡奴（Mohamed KANNO）

前鋒

8 艾文耶耶（Ayman YAHYA）

9 艾布拉簡（Firas AL-BURAIKAN）

10 沙廉艾達沙尼（Salem AL-DAWSARI）

11 艾舒希利（Saleh AL-SHEHRI）

17 卡列艾加南（Khalid AL-GHANNAM）

19 艾咸丹（Abdullah AL-HAMDAN）

20 蘇丹文達殊（Sultan MANDASH）

沙特阿拉伯出線形勢：

沙特阿拉伯在今屆世界盃決賽周被編入H組，同組對手有目前世界排名第2的西班牙，以及烏拉圭和佛得角。沙特與西、烏兩隊有實力差距，加上今屆戰力遜於上屆，面對烏、西的首要任務，肯定是減少失球。

最後一場對佛得角將是關鍵的出線大戰。若沙特全取三分並有得失球優勢，有望爭取8個最佳小組第3的出線資格。

沙特阿拉伯H組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026沙特阿拉伯H組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月16日（二） 早上6:00 沙特阿拉伯1:1烏拉圭 2026年6月22日（一） 凌晨0:00 西班牙Vs沙特阿拉伯 2026年6月27日（六） 早上8:00 佛得角Vs沙特阿拉伯

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