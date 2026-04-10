女足最前線｜U20女子亞洲盃8強　國足小勝晉級

U20女子亞洲盃戰至8強，小組首名出線的中國女足，面對烏茲別克，相信晉級沒難度，差在能否「大」勝一場振軍心，迎接之後的硬仗。

（球賽編號：FB7317，4月11日 21:00開賽，HOY 76台直播）



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中國女足在A組最後一輪，面對東道主泰國，憑藉蕭亞飛的遠射令對方門將「甩手」，小勝1：0；3仗攻入6球而不失一球，全取9分以首名出線。

中國女足的外圍賽首席射手盧家玉，在今屆賽事仍未「開齋」。（Getty Images）

不過，相比其他勁旅，中國女足攻擊力明顯差一截，在分組賽中，B組的北韓3仗入19球、C組的日本及澳洲分別攻入13及12球；鄭璐及盧家玉兩名在外圍賽表現出色的前鋒，在淘汰賽階段都需顯示實力了。

幸而，中國女足防守固若金湯，3仗未嘗失球，她們在外圍賽亦能保持清白之身，今場面對實力平平的烏茲別克，相信可繼續保持連續不失球紀錄。

烏茲別克在分組賽最後一仗以4：0大勝約旦晉級。（AFC圖片）

烏茲別克在分組賽先後不敵南韓與北韓，最後一仗大勝約旦4：0，以小組第3名晉級，但整體實力遜於中國；但鑑於中國女足攻力一般，今仗宜博她們「小」勝而回。

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