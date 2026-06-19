世界盃2026｜韓國足球隊第12次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2002年世界盃，位列殿軍。韓國現時世界排名第25，今屆被編入A組，同組對手包括墨西哥、南非及捷克。本文將介紹韓國外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：韓國（Getty Images）

韓國現時世界排名：第25（截至4月）

韓國世界盃外圍賽表現：

韓國的世界盃外圍賽晉級過程相對穩健。在世界盃亞洲區外圍賽第三圈的10場比賽中，韓國取得6勝4和0負的不敗戰績，最終以22分位居B組第一。憑藉小組首名的優勢，韓國隊成功奪得直接晉級2026年美加墨世界盃決賽周席位。

韓國隊的世界盃亞洲區外圍賽以22分位居B組第一。（Getty Images）

韓國近況：

韓國在3月的國際賽日對科特迪瓦及奧地利均告落敗。球隊在2025年底的熱身賽中表現起伏，雖曾擊敗巴拉圭和加納，但也曾以0：5大敗予巴西。

韓國世界盃最佳成績：殿軍

韓國1954年首闖世界盃決賽周，曾三度晉級淘汰賽階段。2002年韓日世界盃，韓國當時以主辦國身份歷史性晉級準決賽，最終獲得殿軍，至今仍是亞洲球隊於世界盃的最佳成績。

2002年韓日世界盃，韓國當時以主辦國身份歷史性晉級準決賽，最終獲得殿軍。（Getty Images）

韓國主教練：洪明甫（Myung-Bo Hong）

洪明甫現年57歲，2012年率領韓國國奧隊獲得奧運會銅牌，創下韓國足球史上最佳紀錄。2013年洪明甫成為韓國國家隊主帥，但2014年世界盃，韓國僅取得1和2負成績，洪明甫備受質疑，黯然下課。隨後，曾執教中超球隊杭州綠城至2017年，2020年上任蔚山現代主帥，領軍連續奪得2022年及2023年韓職聯冠軍。於2024年夏天接替奇連士文（Jürgen Klinsmann），重新執掌帥印。

韓國主教練：洪明甫（Getty Images）

韓國焦點球星：李康仁（Lee Kang-in）

2001年出生的韓國天才中場球員，年紀輕輕已踏上歐洲主流聯賽舞台，目前效力法國勁旅巴黎聖日耳門。

2019年李康仁協助韓國獲得U20世界盃亞軍，被評選為賽事最佳球員。2022年，他跟隨韓國征戰卡塔爾世界盃決賽周。2023年，他隨韓國U24男足出戰杭州亞運，決賽以2：1擊敗日本奪冠，全隊免除兵役；但是也因為年少氣盛，曾在2024年亞洲盃備戰時爆出「乒乓事件」，與孫興慜爭執導致孫手指甩骹，韓國最終四強出局。

2026世界盃亞洲區外圍賽，李康仁為韓國入5球。今年初他首次榮膺韓國足球先生。

韓國天才中場李康仁效力巴黎聖日耳門。（Getty Images）

韓國世界盃26人球員名單陣容

門將：

1 金承奎（Kim Seung-gyu）

12 宋範根（Song Bum-keun）

21 趙賢祐（Jo Hyeon-woo）

後衛：

2 李韓汎（Lee Han-beom）

3 李基赫（Lee Gi-hyuk）

4 金玟哉（Kim Min-jae）

5 金泰賢（Kim Tae-hyeon）

13 李泰錫（Lee Tae-seok）

14 趙偉濟（CHO Wi Je）

15 金紋奐（Kim Moon-hwan）

16 朴鎮燮（Park Jin-seob）

22 薛永佑（Seol Young-woo）

23 卡斯洛普（Jens Castrop）

中場：

6 黃仁範（Hwang In-beom）

8 白昇浩（Paik Seung-ho）

10 李在城（Lee Jae-sung）

17 裴峻浩（Bae Jun-ho）

19 李康仁（Lee Kang-in）

20 楊賢俊（Yang Hyun-jun）

24 金鎮圭（Kim Jin-gyu）

25 嚴智星（Eom Ji-sung）

26 李東炅（Lee Dong-gyeong）

前鋒：

7 孫興慜（Son Heung-min）

9 曹圭成（Cho Gue-sung）

11 黃喜燦（Hwang Hee-chan）

18 吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）

韓國出線形勢：

韓國被編入A組，同組對手有主辦國之一的墨西哥、南非及捷克。韓國在該組世界排名僅次於墨西哥，雙方在去年9月國際友賽過交手，賽和2：2。

韓國與捷克的首戰預計尤為重要，雙方近十未曾交手，韓國近兩年與歐洲球隊交手亦不多。若發揮理想，韓國有能在小組中坐二望一。

韓國A組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026韓國A組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月12日（五） 早上10:00 韓國Vs捷克 2026年6月19日（五） 早上09:00 墨西哥Vs韓國 2026年6月25日（四） 早上9:00 南非Vs韓國

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