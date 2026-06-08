世界盃2026烏拉圭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜烏拉圭足球隊第15次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是1930年及1950年奪得冠軍。烏拉圭現時世界排名第17，今屆被編入H組，同組對手包括西班牙、沙特阿拉伯及佛得角。本文將會介紹烏拉圭外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：烏拉圭（Getty Images）

烏拉圭現時世界排名：第17（截至4月）

烏拉圭世界盃外圍賽表現：

烏拉圭在南美洲區外圍賽以7勝7和4負得28分排名第4，與首名的阿根廷、次名的厄瓜多爾、第3名的哥倫比亞、第5名的巴西及第6名的巴拉圭，以頭6名資格直接晉級世界盃決賽周。

烏拉圭在南美洲區外圍賽以第4名晉級決賽周。（Getty Images）

烏拉圭近況：

截至2026年4月，烏拉圭對上6場國際友賽表現平平，包括3月先後以0：0賽和阿爾及利亞、以1：1打和英格蘭；2025年第四季度的四場比賽，球隊以1：5被美國大炒、與墨西哥互交白卷，面對烏茲別克及多米尼加亦僅以一球小勝。

烏拉圭世界盃最佳成績：冠軍（2次）

烏拉圭分別在1930年首屆世界盃以及1950年奪得冠軍，但進入21世紀後，除了2010年曾殺入4強，其餘屆數多在16強或8強止步。上屆2022卡塔爾世界盃，烏拉圭在分組賽錄得1勝1和1負得4分，雖然與次名的韓國同分，但因得球較少排小組第三，未能晉級淘汰賽。

2022卡塔爾世界盃，烏拉圭於分組賽出局。（Getty Images）

烏拉圭主教練：比爾沙（Marcelo Bielsa）

現年70歲的阿根廷籍教頭比爾沙於2023年5月上任，其獨特的執教理念與對細節的執迷，被足壇廣泛稱為「瘋子」。他執教經驗豐富，2002年曾以教練身份帶領阿根廷國家隊殺入世界盃決賽周，其後率領阿根廷贏得2004年雅典奧運金牌，並帶領列斯聯奪得2019/20球季英冠冠軍。

烏拉圭主教練比爾沙（Getty Images）

烏拉圭焦點球星：費達歷高華維迪（Federico Valverde）

現年27歲的費達歷高華維迪目前效力皇家馬德里，是烏拉圭現役隊長。費達歷高華維迪具備頂尖的box-to-box中場特質，兼顧後場攔截防守與前場進攻，亦擅長遠射。隨着蘇亞雷斯及卡雲尼等老將淡出，這名中場球員已接過領軍重任，是烏拉圭今屆不可或缺的核心。

27歲的皇家馬德里中場華維迪是烏拉圭核心。（Getty Images）

烏拉圭世界盃26人球員名單陣容

稍後更新。

烏拉圭出線形勢：

烏拉圭在今屆世界盃決賽周被編入H組，同組對手有目前世界排名第2的西班牙，以及沙特阿拉伯和佛得角。同組最強對手無疑是西班牙，兩隊對壘大有機會決定小組首名誰屬。面對沙特以及佛得角，烏拉圭實力及經驗佔優，若發揮正常應能從小組出線。面對密集防守時如何維持入球效率，將是烏拉圭在分組賽的關鍵課題。

烏拉圭H組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026烏拉圭H組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月16日（二） 早上6:00 烏拉圭Vs沙特阿拉伯 2026年6月22日（一） 早上6:00 烏拉圭Vs佛得角 2026年6月27日（六） 早上8:00 烏拉圭Vs西班牙

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