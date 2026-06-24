克羅地亞世界盃2026賽程｜國家隊球員名單陣容+足球排名
世界盃2026｜克羅地亞足球隊第7次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是2018年俄羅斯世界盃奪得亞軍。克羅地亞現時世界排名第11位，今屆被編入L組，同組對手包括英格蘭、巴拿馬和加納。本文將會介紹克羅地亞外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
克羅地亞現時世界排名：第11（截至5月）
克羅地亞世界盃外圍賽表現：
克羅地亞在今屆歐洲區外圍賽與捷克、法羅群島、黑山及直布羅陀同組，8戰錄得7勝1和，以22分排榜首，直接晉級決賽周。
克羅地亞近況：
在3月的國際友賽中，克羅地亞以2：1擊敗哥倫比亞，以及以1：3不敵五屆世界盃冠軍巴西。
克羅地亞世界盃最佳成績：亞軍
克羅地亞1998年首次參加世界盃，奪得季軍；最佳成績則是2018年俄羅斯世界盃，在決賽惜敗於法國獲得亞軍。上屆2022卡塔爾世界盃，克羅地亞再次在淘汰賽連勝日本及巴西，雖然在4強不敵阿根廷，但最終於季軍戰以2：1擊敗摩洛哥，奪得季軍。
克羅地亞主教練：達歷（Zlatko Dalić）
59歲的達歷執教克羅地亞9年，他帶領這支球隊接連奪得世界盃亞軍及季軍，是國家隊的功勳教頭。
克羅地亞焦點球星：莫迪歷（Luka Modric）
40歲的莫迪歷目前效力AC米蘭，是克羅地亞史上最具級數的隊長。即將第五次踏上世界盃決賽周舞台，莫迪歷的場上調度依然世界級。
克羅地亞世界盃26人球員名單陣容
門將
1 利華高域（Dominik Livakovic）
23 高達斯基（Dominik Kotarski）
12 彭杜亞（Ivor Pandur）
後衛：
2 祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）
3 邦拉錫（Marin Pongracic）
4 加華度爾（Josko Gvardiol）
5 卡列達卡亞（Duje Caleta-Car）
6 蘇達路（Josip Sutalo）
22 盧卡胡斯高域（Luka Vuskovic）
25 艾歷（Martin Erlic）
中場：
7 尼高拉摩路（Nikola Moro）
8 高華錫（Mateo Kovacic）
10 莫迪歷（Luka Modric）
13 尼高拉華錫（Nikola Vlasic）
15 柏沙歷（Mario Pasalic）
16 巴杜連拿（Martin Baturina）
17 彼達蘇錫（Petar Sucic）
18 基斯迪贊查基治（Kristijan Jakic）
19 東尼富克（Toni Fruk）
21 盧卡蘇錫（Luka Sucic）
前鋒：
9 卡拉馬歷（Andrej Kramaric）
11 安迪布迪美亞（Ante Budimir）
14 比列錫（Ivan Perisic）
20 伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic）
24 馬高柏沙歷（Marco Pasalic）
26 彼得穆沙（Petar Musa）
克羅地亞出線形勢：
克羅地亞在L組的出線形勢關鍵在於與英格蘭的對壘。兩支歐洲強權的對決預計將決定分組首名歸屬。面對中北美代表巴拿馬及非洲勁旅加納，克羅地亞需防範對手的體能優勢與反擊速度。憑藉豐富的大賽經驗與成熟的中後場體系，克羅地亞被看好能與英格蘭攜手從分組突圍晉級32強。
克羅地亞L組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月18日（四）
凌晨4:00
英格蘭4:2克羅地亞
2026年6月24日（三）
早上7:00
巴拿馬Vs克羅地亞
2026年6月28日（日）
凌晨5:00
克羅地亞Vs加納
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