法國世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程

世界盃2026｜法國足球隊第17次打入世界盃決賽周，以往最佳成績分別是1998年法國世界盃及2018年俄羅斯世界盃冠軍。法國現時世界排名第1位，今屆被編I組，同組對手包括塞內加爾、挪威及伊拉克。本文將會介紹法國外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：法國（Getty Images）

法國現時世界排名：第1（截至4月）

法國世界盃外圍賽表現：

法國在歐洲區外圍賽D組與烏克蘭、冰島及阿塞拜疆同組，6場5勝1和保持不敗，以分組首名姿態入圍決賽周。

法國在歐洲區外圍賽表現強勁，取得2026世界盃決賽周入場券。（Getty Images）

法國近況：

踏入2026年，法國保持極佳狀態，在3月的國際賽期以2：1及3：1力克南美雙雄巴西和哥倫比亞。主帥迪甘斯（Didier Deschamps）在熱身賽中嘗試多種進攻組合，球隊目前的默契與士氣正處巔峰。

法國最佳成績：冠軍

法國曾在1998年及2018年奪冠，亦於2006年及上屆2022卡塔爾世界盃殺入決賽，上屆與阿根廷激戰120分鐘賽和3：3後互射十二碼落敗，為球迷帶來經典一戰。

2022卡塔爾世界盃決賽，法國互射十二碼不敵阿根廷，奪得亞軍。（Getty Images）

法國主教練：迪甘斯（Didier Deschamps）

現年57歲的迪甘斯執掌法國帥印已第14年，領軍奪得2018年世界盃及2021年歐國聯冠軍，亦曾晉級2016歐國盃及2022世界盃決賽。近日有消息指迪甘斯將在2026年世界盃結束後卸任，今屆或將是他最後一次帶領「高盧雄雞」爭奪世界盃。

法國主教練迪甘斯（Getty Images）

法國焦點球星：麥巴比（Kylian Mbappé）

現年27歲的隊長麥巴比在去屆世界盃決賽上演帽子戲法，奪得金靴獎。來到今屆，麥巴比誓憑驚人的速度、突破能力與冷靜的埋門，與奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）及新星米高奧利斯（Michael Olise）合組進攻線，全力爭勝。

現效力皇家馬德里的27歲前鋒麥巴比是法國進攻核心。（Getty Images）

法國世界盃26人球員名單陣容

門將：

1 拜斯森巴（Brice Samba）

16 邁治蘭（Mike Maignan）

23 羅賓列斯沙（Robin Risser）

後衛：

2 馬路古斯圖（Malo Gusto）

3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）

4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）

5 祖利斯古迪（Jules Koundé）

15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）

17 威廉沙列巴（William Saliba）

19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）

21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）

26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）

中場：

6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）

8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）

13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）

14 拉比奧特（Adrien Rabiot）

18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）

前鋒：

7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）

9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）

10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）

11 米高奧利斯（Michael Olise）

12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）

20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）

22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）

24 卓基（Rayan Cherki）

25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）

法國出線形勢：

法國在I組肯定是出線大熱，同組有夏蘭特（Erling Haaland）領銜的挪威，球迷可留意麥巴比與夏蘭特屆時會否合演進攻大戰。非洲勁旅塞內加爾同樣不容忽視，但預計無阻法國晉級32強淘汰賽。

法國I組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026法國I組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月17日（三） 凌晨3:00 法國Vs塞內加爾 2026年6月23日（二） 凌晨5:00 法國Vs伊拉克 2026年6月27日（六） 凌晨3:00 挪威Vs法國

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