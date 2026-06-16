法國世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程
世界盃2026｜法國足球隊第17次打入世界盃決賽周，以往最佳成績分別是1998年法國世界盃及2018年俄羅斯世界盃冠軍。法國現時世界排名第1位，今屆被編I組，同組對手包括塞內加爾、挪威及伊拉克。本文將會介紹法國外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
法國現時世界排名：第1（截至4月）
法國世界盃外圍賽表現：
法國在歐洲區外圍賽D組與烏克蘭、冰島及阿塞拜疆同組，6場5勝1和保持不敗，以分組首名姿態入圍決賽周。
法國近況：
踏入2026年，法國保持極佳狀態，在3月的國際賽期以2：1及3：1力克南美雙雄巴西和哥倫比亞。主帥迪甘斯（Didier Deschamps）在熱身賽中嘗試多種進攻組合，球隊目前的默契與士氣正處巔峰。
法國最佳成績：冠軍
法國曾在1998年及2018年奪冠，亦於2006年及上屆2022卡塔爾世界盃殺入決賽，上屆與阿根廷激戰120分鐘賽和3：3後互射十二碼落敗，為球迷帶來經典一戰。
法國主教練：迪甘斯（Didier Deschamps）
現年57歲的迪甘斯執掌法國帥印已第14年，領軍奪得2018年世界盃及2021年歐國聯冠軍，亦曾晉級2016歐國盃及2022世界盃決賽。近日有消息指迪甘斯將在2026年世界盃結束後卸任，今屆或將是他最後一次帶領「高盧雄雞」爭奪世界盃。
法國焦點球星：麥巴比（Kylian Mbappé）
現年27歲的隊長麥巴比在去屆世界盃決賽上演帽子戲法，奪得金靴獎。來到今屆，麥巴比誓憑驚人的速度、突破能力與冷靜的埋門，與奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）及新星米高奧利斯（Michael Olise）合組進攻線，全力爭勝。
法國世界盃26人球員名單陣容
門將：
1 拜斯森巴（Brice Samba）
16 邁治蘭（Mike Maignan）
23 羅賓列斯沙（Robin Risser）
後衛：
2 馬路古斯圖（Malo Gusto）
3 盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）
4 烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）
5 祖利斯古迪（Jules Koundé）
15 伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）
17 威廉沙列巴（William Saliba）
19 迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）
21 盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）
26 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）
中場：
6 古亞迪奧干尼（Manu Koné）
8 曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）
13 尼高路簡迪（N'Golo Kanté）
14 拉比奧特（Adrien Rabiot）
18 薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）
前鋒：
7 奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）
9 馬古斯杜林（Marcus Thuram）
10 基利安麥巴比（Kylian Mbappé）
11 米高奧利斯（Michael Olise）
12 巴特利巴高拿（Bradley Barcola）
20 迪斯亞杜伊（Désiré Doué）
22 桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta）
24 卓基（Rayan Cherki）
25 艾利奧捷（Maghnes Akliouche）
法國出線形勢：
法國在I組肯定是出線大熱，同組有夏蘭特（Erling Haaland）領銜的挪威，球迷可留意麥巴比與夏蘭特屆時會否合演進攻大戰。非洲勁旅塞內加爾同樣不容忽視，但預計無阻法國晉級32強淘汰賽。
法國I組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月17日（三）
凌晨3:00
法國Vs塞內加爾
2026年6月23日（二）
凌晨5:00
法國Vs伊拉克
2026年6月27日（六）
凌晨3:00
挪威Vs法國
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