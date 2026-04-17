女足最前線｜U20女子亞洲盃決賽　日本「細」抗北韓

U20女子亞洲盃周六上演決賽，4強淘汰了中國女足的日本，再度遇上「宿敵」北韓（朝鮮），爭奪后冠。

（球賽編號：FB7743，4月18日 19:00開賽，HOY 76台直播）



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日本在準決賽面對中國，藉板村真央及福島望愛各入一球，以2：0勝出，歷來第9次打入U20亞洲盃決賽。年僅18歲的福島望愛司職中場，是日本的首席射手，今屆賽事已入5球，她對中國時射入一記遠程罰球，盡顯射術。

福島望愛無論後上入楔或遠射都有上佳水準，是日本的首席射手。（Getty Images）

北韓於今屆賽事表現更佳，由分組賽到4強以3：0輕取南韓，5場攻入25球，平均每場入5球，且不失一球，實力可說是大超班；其中朴玉一有7球進帳，暫列賽事射手榜首。

兩隊可謂老對手，連同今屆在內，已連續5屆決賽都是相同戲碼，上屆北韓以2：1取勝，一雪決賽三連敗之仇。日本過去8次入決賽，6次奪標，為列強之冠；北韓亦曾8次入決賽，但只得兩次摘冠，但兩次對手都正是日本。

北韓隊長朴玉一現有7球進帳，暫列賽事射手榜首。（Getty Images）

兩軍過去5次在決賽碰頭，只計法定時間，雙方各贏兩場，打和一次（日本該仗最後憑互射12碼勝出），足見兩軍實力相當；由於兩軍防守力都不俗，今仗勝負難料下，不如捧「入球小」更穩陣。

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