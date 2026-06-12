墨西哥世界盃2026｜國家足球隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程

世界盃2026｜墨西哥足球隊第18次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是1970年與1986年晉級8強。墨西哥現時世界排名第15，今屆被編入A組，同組對手包括韓國、南非、捷克。本文將介紹墨西哥外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：墨西哥（Getty Images）

墨西哥現時世界排名：第15（截至4月）

墨西哥世界盃外圍賽表現：

作為2026年世界盃3個主辦國之一，墨西哥與美國、加拿大一樣，自動獲得決賽周席位。

墨西哥足球隊官方吉祥物：Kin（Getty Images）

墨西哥近況：

進入2026年世界盃備戰衝刺期，墨西哥在3月底國際賽日表現穩健，先後於主場以0：0賽和葡萄牙及1：1打和比利時，面對歐洲列強展現了極強的抗衡能力。年初熱身賽，墨西哥先後以1：0贏巴拿馬，1：0勝玻利維亞，4：0大炒冰島，目前2026年5場國際友賽保持不敗，狀態不錯。

墨西哥世界盃最佳成績：8強

墨西哥曾兩度闖入世界盃8強，分別是在1970年及1986年，巧合的是這兩屆賽事均由墨西哥主辦。長期以來，墨西哥一直面臨「第5場比賽魔咒」，1994年至2018年間共七屆世界盃全部都在16強止步，但在2026年再次回歸主場作戰，全國上下均期待能刷新歷史最佳成績，甚至衝擊準決賽。

再次回歸主場作戰，墨西哥能否刷新歷史？（Getty Images）

墨西哥主教練：艾傑利（Javier Aguirre）

現年67歲的艾傑利即將迎來他生涯第5次世界盃之旅，球員時代他司職中場，代表墨西哥國家隊出戰過59場比賽，其中包括1986年世界盃。

1993年結束球員生涯後，加入墨西哥教練團擔任助教。2001年接手墨西哥隊，在次年韓日世界盃上帶領球隊以小組第一身份出線，惟16強不敵美國出局。此後離開故鄉，去到西班牙先後執教奧沙辛拿、馬德里體育會。2009年國家隊再次向他發出邀請，次年南非世界盃分組出線後被阿根廷淘汰，再次飲恨辭職。國家隊層面，他還執教過日本隊與埃及隊，因涉操縱比賽醜聞與成績太差，黯然下課。2024年，艾傑利第3次拿起墨西哥教鞭，即將帶隊出戰2026決賽周。

墨西哥主教練：艾傑利（Getty Images）

墨西哥焦點球星：占美尼斯（Raúl Jiménez）

今年34歲的墨西哥中鋒，已闖蕩歐洲主流聯賽逾10年，先後效力馬體會、賓菲加、狼隊。目前效力於英超球隊富咸。

國家隊生涯中，他在2012年大放異彩，代表墨西哥U23奪得奧運金牌。次年入選成年國家隊並完成首秀，已代表國家隊出戰逾百場比賽，打入44個進球，位列歷史射手榜第三位。他已連續隨隊參加2014、2018、2022三屆世界盃，即將開啟個人第4次世界盃之旅。

占美尼斯即將開啟第4次世界盃之旅。（Getty Images）

墨西哥世界盃26人球員名單陣容

門將

1 魯爾蘭祖（Raúl Rangel）

12 卡路士艾斯華度（Carlos Acevedo）

13 奧祖亞（Guillermo Ochoa）

後衛

2 佐治山齊士（Jorge Sánchez）

3 施薩蒙迪斯（César Montes）

4 艾臣奧馬艾華利斯（Edson Álvarez）

5 祖漢華斯基斯（Johan Vásquez）

15 伊斯列雷耶斯（Israel Reyes）

20 馬迪奧查維斯（Mateo Chávez）

23捷西斯加拿度（Jesús Gallardo）

中場

6 艾歷利拿（Érik Lira）

7 路爾斯洛慕（Luis Romo）

8 艾華路費度高（Álvaro Fidalgo）

17 奧拜連派尼達（Orbelín Pineda）

18 奧比特華加斯（Obed Vargas）

19 基拔圖摩拉（Gilberto Mora）

24 路爾斯查維斯（Luis Chávez）

26 白賴仁古迪利斯（Brian Gutiérrez）

前鋒

9 魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）

10 阿歷西斯域加Alexis Vega）

11 辛迪亞高基文尼斯（Santiago Giménez）

14 艾曼度干沙利斯（Armando González）

16 祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）

21 施薩靴亞達（César Huerta）

22 古利姆馬天尼斯（Guillermo Martínez）

25 羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）

墨西哥出線形勢：

作為東道主，墨西哥佔據天時地利人和。雖然同組的韓國與捷克實力不俗，但墨西哥在阿茲特克球場（Estadio Azteca）的高原優勢與球迷狂熱支持下，被視為小組首名的最大熱門。首戰對南非，既是揭幕戰亦是分組中最弱對手，墨西哥目標必然是全取3分。

墨西哥A組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026墨西哥A組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月12日（五） 凌晨3:00 墨西哥Vs南非 2026年6月19日（五） 上午9:00 墨西哥Vs韓國 2026年6月25日（四） 上午9:00 捷克Vs墨西哥

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