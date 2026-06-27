佛得角世界盃2026賽程｜足球排名+國家隊球員名單陣容

世界盃2026｜佛得角足球隊首次打入世界盃決賽周。佛得角現時世界排名第69，今屆被編入H組，同組對手包括西班牙、烏拉圭及沙特阿拉伯。本文將會介紹佛得角外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



佛得角首次殺入世界盃決賽周。（Getty Images）

佛得角現時世界排名：第69（截至4月）

佛得角世界盃外圍賽表現：

佛得角在非洲區外圍賽D組力壓同組最強的喀麥隆，以7勝2和1負得23分排小組第一，直接晉級決賽周，創出國家歷史。

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佛得角在非洲區外圍賽以小組首名晉級。（Getty Images）

佛得角近況：

這支人口僅約50萬的島國球隊，在2026年3月的國際賽期中，先以2：4不敵智利，隨後面對芬蘭賽和1：1，互射十二碼以4：2取勝。雖然佛得角殺入世界盃決賽周，卻無緣2025年的非洲國家盃。

佛得角世界盃最佳成績：晉級決賽周

佛得角首度晉級世界盃決賽周，今屆無論成績如何，都肯定創出歷史一頁。

佛得角首次晉級世界盃決賽周。（Getty Images）

佛得角主教練：布比斯達（Bubista）

佛得角由現年56歲的布比斯達執教，他是佛得角的足球名宿，球員時代曾任國家隊隊長，退役後於2020年執掌帥印。他於2025年榮獲非洲足協年度最佳教練獎。

佛得角教練主布比斯達。（Getty Images）

佛得角焦點球星：賴恩文迪斯（Ryan Mendes）

36歲的老將賴恩文迪斯是佛得角史上喼帽最多的球員，2010年開始代表成年國家隊出戰，截止至4月17日，共出場94次入22球。

球會方面，賴恩文迪斯目前效力土耳其甲組球隊厄德爾，2025/26球季，他代表厄德爾出場26次，錄得5入球1助攻（截止至4月17日）。他此前曾效力法甲球隊里爾及當時於英冠作賽的諾定咸森林。

36歲的隊長賴恩文迪斯。（Getty Images）

佛得角世界盃26人球員名單陣容

門將：

1 禾仙夏（Vozinha）

12 馬斯奧羅沙（Marcio Rosa）

23 杜斯山度士（CJ dos Santos）

後衛：

2 史托比拉（Stopira）

3 甸尼艾迪臣（Diney Edilson Alberto）

4 羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes）

5 盧根哥斯達（Logan Costa）

8 祖奧保羅摩利拿（Joao Paulo Moreira Fernandes）

13 薛尼卡巴爾（Sidny Lopes Cabral）

22 史堤芬摩里拉（Steven Moreira）

24 華拿賓拿（Wagner Pina）

25 奇雲皮利斯（Kelvin Pires）

中場：

6 奇雲賓拿（Kevin Pina）

10 查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）

14 迪萊杜亞迪（Deroy Duarte）

15 拉洛斯杜亞迪（Laros Duarte）

16 恩歷克施美度（Yannick Semedo）

18 艾簡祖（Telmo Arcanjo）

前鋒：

7 卡巴爾（Jovane Cabral）

9 賓捷摩（Gilson Benchimol）

11 加利洛迪古斯（Garry Rodrigues）

17 韋利施美度（Willy Semedo）

19 利夫拉文圖（Dailon Livramento）

20 賴恩文迪斯（Ryan Mendes）

21 紐奴達哥斯達（Nuno da Costa）

26 希里奧華利拿（Hélio Varela）

佛得角出線形勢：

佛得角在H組無疑是牌面最弱一隊，面對西班牙與烏拉圭兩大勁旅，以及世界盃經驗豐富的沙特阿拉伯，佛得角若能取得歷史上首個世界盃決賽周入球，已值得送上掌聲。

佛得角H組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026佛得角H組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月16日（二） 凌晨0:00 西班牙0:0佛得角 2026年6月22日（一） 早上6:00 烏拉圭2:2佛得角 2026年6月27日（六） 早上8:00 佛得角Vs沙特阿拉伯

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