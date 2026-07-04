加拿大世界盃2026賽程｜國家隊球員名單陣容+足球排名

世界盃2026｜加拿大足球隊第3次躋身世界盃決賽周，以往曾於1986年與2022年分組賽止步。加拿大現時世界排名第30，今屆被編入B組，同組對手包括瑞士、卡塔爾及波斯尼亞。本文將介紹加拿大外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



加拿大對摩洛哥 - 16強

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：7月5日凌晨1時

2026世界盃決賽周參賽球隊：加拿大（Getty Images）

加拿大現時世界排名：第30（截至4月）

加拿大世界盃外圍賽表現：

作為本屆世界盃三個聯合主辦國之一，加拿大自動獲得決賽周席位。

作為本屆世界盃三個聯合主辦國之一，加拿大自動獲得決賽周席位。（fb@Canada Soccer﻿）

加拿大近況：

進入2026年備戰最後階段，加拿大今年先後以1：0擊敗危地馬拉、以2：2賽和冰島及以0：0打和突尼西亞。

加拿大世界盃最佳成績：分組賽

加拿大曾於1986年及2022年兩度參與世界盃決賽周。1986年3戰全負且未進一球，2022年卡塔爾世界盃則由艾方素戴維斯（Alphonso Davies）攻入隊史首個世界盃入球。

2022年卡塔爾世界盃上，由艾方素戴維斯攻入了隊史首個世界盃入球。（Getty Images）

加拿大主教練：馬殊（Jesse Marsch）

馬殊是前美國國腳，曾代表美國出場2次。其執教風格受前美國主帥巴特利（Bob Bradley）影響，並視巴特利為自己的第一位導師。2010年南非世界盃，馬殊作為教練團成員之一，帶領美國殺入16強。

馬殊本欲成為美國主帥，因而拒絕英超球隊李斯特城，但美國足總最終改變主意，令馬殊未能如願，馬殊向多家傳媒表達了內心的沮喪和憤怒。2024年5月，馬殊上任加拿大主帥，在之後美洲盃中帶領加拿大晉級凖決賽，遇上當屆冠軍阿根廷，最終落敗獲得殿軍。

加拿大主教練：馬殊（Getty Images）

加拿大焦點球星：艾方素戴維斯（Alphonso Davies）

艾方素戴維斯於2000年出生於難民家庭，5歲時隨父母移民加拿大，16歲正式入籍，並在熱身賽中代表成年國家隊出戰，成為加拿大足球史上最年輕的上陣球員。2017年7月，他出戰美洲金盃，奪得金靴獎和最佳青年球員獎，並入選最佳陣容。

2018年，德甲的拜仁慕尼黑以破美職聯轉會費紀錄招攬艾方素戴維斯，將他改造成左閘，取得巨大成功，之後他隨拜仁贏得歐聯及德甲冠軍。2022年世界盃，艾方素戴維斯攻入加拿大隊史上首個決賽周入球。

艾方素戴維斯從2014年開始為加拿大各級國家隊效力，並攻入國家史上首個世界盃決賽周入球。（Getty Images）

加拿大世界盃26人球員名單陣容

門將：

1 辛基亞（Dayne St. Clair）

16 基比奧（Maxime Crépeau）

18雲古特文（Owen Goodman）

後衛：

2 阿里斯達莊士東（Alistair Johnston）

3 艾菲鍾斯（Alfie Jones）

4 Luc de Fougerolles

5 祖爾禾達文（Joel Waterman）

13 戴歷哥尼利斯（Derek Cornelius）

15摩斯龐比圖（Moïse Bombito）

19 阿方素戴維斯（Alphonso Davies）

22 拿耶亞（Richie Laryea）

23 尼高施古（Niko Sigur）

中場

6 馬菲奧祖尼亞（Mathieu Choinière）

7 尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）

8 伊斯馬爾干尼（Ismaël Koné）

11 利安米拿（Liam Millar）

14 沙菲爾保（Jacob Shaffelburg）

21 莊拿芬奧蘇里奧（Jonathan Osorio）

25 尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba）

前鋒

9 施利拿連（Cyle Larin）

10 約拿芬大衛（Jonathan David）

12 奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi）

17 達莊保查蘭（Tajon Buchanan）

20 阿里艾密（Ali Ahmed）

24 龐馬斯大衛（Promise David）

加拿大出線形勢：

加拿大身處B組，同組沒有傳統豪門，加拿大與波斯尼亞、瑞士及卡塔爾都有能力爭奪出線席位，或許構成混戰。

加拿大B組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026加拿大B組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月13日（六） 凌晨3:00 加拿大1:1波斯尼亞 2026年6月19日（五） 上午6:00 加拿大6:0卡塔爾 2026年6月25日（四） 凌晨3:00 瑞士2:1加拿大

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