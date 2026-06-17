挪威世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程
世界盃2026｜挪威足球隊第4次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是1938年及1998年世界盃晉級16強。挪威現時世界排名第31位，今屆被編入I組，同組對手包括法國、塞內加爾、伊拉克。本文將會介紹挪威外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
挪威現時世界排名：第31（截至5月）
挪威世界盃外圍賽表現：
挪威在歐洲區外圍賽以8戰全勝的驕人戰績排小組首名，繼1998年後再次晉級世界盃決賽周。
挪威近況：
在3月的國際友賽中，挪威以1：2不敵荷蘭，之後與瑞士互交白卷。
挪威世界盃最佳成績：16強
挪威分別於1994年及1998年晉級決賽周。1998年法國世界盃，挪威以2：1爆冷擊敗巴西，並於16強以0：1負於意大利出局。球隊此後進入低潮，例如上屆2022世界盃及2024歐國盃外圍賽均只取得小組第三名無緣決賽周，直到今屆才重返世界盃大舞台。
挪威主教練：蘇巴根（Ståle Solbakken）
現年58歲的蘇巴根曾擔任哥本哈根和狼隊主帥，2020年接掌挪威帥印。他強調戰術紀律與團隊合作，領軍54場比賽取得31勝11和12負成績（截止5月）。
挪威焦點球星：艾寧夏蘭特（Erling Haaland）
夏蘭特是當今最具威脅的射手之一；作為挪威進攻核心，他在外圍賽攻入16球。夏蘭特具備強大的身體對抗能力、驚人的速度及頂級的門前嗅覺，全球球迷均期待他在世界盃的表現。
挪威世界盃26人球員名單陣容
門將：
1 尼蘭特（Orjan Nyland）
12 坦域克（Sander Tangvik）
13 施維克（Egil Selvik）
後衛：
3 基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）
4 奧斯迪格（Leo Ostigard）
5 大衛禾菲（David Moller Wolfe）
15 費特歷比祖簡（Fredrik Andre Bjorkan）
16 馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）
17 希格甘（Torbjorn Heggem）
24 桑達蘭加斯（Sondre Langas）
25 法爾真拿（Henrik Falchener）
中場：
2 摩頓科士比（Morten Thorsby）
6 柏德列貝治（Patrick Berg）
8 辛達貝治（Sander Berge）
10 馬田奧迪加特（Martin Odegaard）
14 奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）
18 科斯迪維達（Kristian Thorstvedt）
19 菲路阿斯加特（Thelo Aasgaard）
21 舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）
22 波普（Oscar Bobb）
23 贊斯侯格（Jens Petter Hauge）
前鋒：
7 阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）
9 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）
11 佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）
20 安東尼奧努沙（Antonio Nusa）
26 拉亞臣（Julian Ryerson）
挪威出線形勢：
挪威被編進I組，同組有世界排名第一的法國，挪威面對塞內加爾一役或成出線關鍵戰。
挪威I組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月17日（三）
早上6:00
伊拉克Vs挪威
2026年6月23日（二）
早上8:00
挪威Vs塞內加爾
2026年6月27日（六）
凌晨3:00
挪威Vs法國
點擊下圖進入世界盃專頁，即睇最新消息及賽程、免費直播等資訊