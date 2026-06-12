波斯尼亞世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程
世界盃2026｜波斯尼亞足球隊第2次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2014年世界盃分組賽止步。波斯尼亞現時世界排名第65，今屆被編入B組，同組對手包括加拿大、瑞士、卡塔爾。本文將介紹波斯尼亞外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
波斯尼亞現時世界排名：第65（截至4月）
波斯尼亞世界盃外圍賽表現：
波斯尼亞在歐洲區外圍賽H組取得5勝2和1負17分，進入附加賽。他們於附加賽準決賽作客場以1：1賽和威爾斯，再憑互射十二碼驚險過關；之後的附加賽決賽，波斯尼亞主場鬥意大利，落後下追平1：1，最終再憑互射十二碼奪得決賽周席位。
波斯尼亞近況：
波斯尼亞在2024年歐國聯A聯賽得0勝2和4負，排名墊底，下屆將降入B聯賽。之後球隊在世界盃歐洲區外圍賽驚險晉級。
波斯尼亞世界盃最佳成績：分組賽
波斯尼亞僅曾於於2014年參加過世界盃。當時他們在分組賽擊敗伊朗，但不敵阿根廷和尼日利亞，分組賽止步。遺憾未能進入淘汰賽。2026年將是他們睽違12年後第二次出戰世界盃。
波斯尼亞主教練：巴巴斯（Sergej Barbarez）
巴巴斯在球員時代曾代表波斯尼亞國家隊出戰，於2004至2006年擔任國家隊隊長。2024年4月，巴巴斯被任命為主教練，帶領球隊晉級2026年世界盃決賽周。
波斯尼亞焦點球星：迪斯高（Edin Dzeko）
迪斯高出世便面對戰火，但苦難沒有削減他對足球的熱愛。自小喜歡當時歐洲班霸AC米蘭，長大後成為少數能在德甲、英超及意甲三大聯賽都攻入超過50球的球員。迪斯高28歲時隨波斯尼亞首踏世界盃決賽周，在對伊朗一役攻入一球，助波斯尼亞取得決賽周首勝。
波斯尼亞世界盃26人球員名單陣容
門將：
1 尼高拉華斯積（Nikola Vasilj）
12 祖卡斯（Mladen Jurkas）
22 施盧米斯歷（Martin Zlomislic）
後衛：
2 尼赫梅積傑（Nihad Mujakic）
3 夏特薛卡度歷（Dennis Hadzikadunic）
4 梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）
5 哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）
7 阿馬達迪（Amar Dedic）
18 尼高拉基迪（Nikola Katic）
21 雷迪積（Stjepan Radeljic）
24 尼達施歷（Nidal Celik）
中場：
6 班捷文達希洛域（Benjamin Tahirovic）
8 基哥域（Armin Gigovic）
13 艾雲巴錫（Ivan Basic）
14 艾雲辛積（Ivan Sunjic）
15 美歷（Amar Memic）
16 夏迪亞美托域（Amir Hadziahmetovic）
17 丹尼斯貝歷（Dzenis Burnic）
19 阿拉積比高域（Kerim Alajbegovic）
20 巴積拉克達列域（Esmir Bajraktarevic）
26 艾敏馬歷（Ermin Mahmic）
前鋒：
9 沙美巴沙達（Samed Bazdar）
10 迪米洛域（Ermedin Demirovic）
11 迪斯高（Edin Dzeko）
23 達巴高域（Haris Tabakovic）
25 祖禾盧傑（Jovo Lukic）
波斯尼亞出線形勢：
波斯尼亞身處B組，同組有實力較強的瑞士、東道主加拿大及亞洲代表卡塔爾。波斯尼亞務必在前兩場比賽減少失球，最後一戰對卡塔爾或是爭取分數的重要一戰。
波斯尼亞B組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月13日（六）
凌晨3:00
加拿大Vs波斯尼亞
2026年6月19日（五）
凌晨3:00
瑞士Vs波斯尼亞
2026年6月25日（四）
凌晨3:00
波斯尼亞Vs卡塔爾
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