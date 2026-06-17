阿根廷世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程

世界盃2026｜阿根廷足球隊第19次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是1978年、1986年及2022年奪得冠軍。阿根廷現時世界排名第3位，今屆被編入J組，同組對手包括阿爾及利亞、奧地利和約旦。本文將會介紹阿根廷外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：阿根廷（Getty Images）

阿根廷現時世界排名：第3（截至5月）

阿根廷世界盃外圍賽表現：

阿根廷在今屆南美洲區外圍賽以12勝2和4負排名榜首，直接晉級決賽周。

阿根廷在南美洲區外圍賽表現強勁，以榜首姿態晉級決賽周。（Getty Images）

阿根廷近況：

在3月底的國際友賽中，先後以2：1擊敗毛里塔尼亞，以及以5：0大勝贊比亞。

阿根廷最佳成績：冠軍（3次）

阿根廷分別於1978年、1986年及2022年三度問鼎世界盃冠軍。上屆2022卡塔爾世界盃，阿根廷在美斯（Lionel Messi）帶領下，於決賽與法國激戰120分鐘賽和3：3，最終憑互射十二碼擊敗對手，第三次封王。

上屆2022世界盃，阿根廷在決賽擊敗法國奪冠，寫下輝煌一頁。（Getty Images）

阿根廷主教練：史卡朗尼（Lionel Scaloni）

現年47歲的史卡朗尼是阿根廷前國腳，曾踢2006年世界盃，退役後轉當教練，2018年起執教阿根廷。他比美斯只大9年，彼此亦師亦友，建立出一支圍繞美斯且極具戰鬥力的隊伍。

阿根廷主教練：史卡朗尼（Getty Images）

阿根廷焦點球星：美斯（Lionel Messi）

美斯雖已年屆38歲，但仍是阿根廷核心。去屆以為他在捧盃後將淡出，結果今屆仍有望登場，球迷應珍惜美斯獻技的機會。

球王美斯仍是阿根廷在2026世界盃的進攻靈魂。（Getty Images）

阿根廷世界盃26人球員名單陣容

門將：

1 祖安梅素（Juan Musso）

12 魯利（Geronimo Rulli）

23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

後衛：

2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）

3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）

4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）

6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）

13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）

19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）

25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）

26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）

中場：

5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）

7 迪保羅（Rodrigo De Paul）

8 華倫天巴高（Valentin Barco）

11 盧施素（Giovani Lo Celso）

14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）

20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）

24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）

前鋒：

9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）

10 美斯（Lionel Messi）

15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）

16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）

17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）

18 尼高柏斯（Nico Paz）

21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）

22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）

阿根廷出線形勢：

阿根廷在J組的形勢非常樂觀，同組對手奧地利、阿爾及利亞和約旦的實力明顯遠遜於該支衛冕之師。

阿根廷H組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026阿根廷H組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月17日（三） 早上9:00 阿根廷Vs阿爾及利亞 2026年6月23日（二） 凌晨1:00 阿根廷Vs奧地利 2026年6月28日（日） 早上10:00 約旦Vs阿根廷

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