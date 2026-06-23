葡萄牙世界盃2026賽程｜國家隊球員名單陣容+足球排名

世界盃2026｜葡萄牙國家足球隊第9次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是1966年英格蘭世界盃奪得季軍。葡萄牙現時世界排名第5位，今屆被編入K組，同組對手包括剛果民主共和國、烏茲別克和哥倫比亞。本文將會介紹葡萄牙外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：葡萄牙（Getty Images）

葡萄牙現時世界排名：第5（截至5月）

葡萄牙世界盃外圍賽表現：

葡萄牙在今屆歐洲區外圍賽錄得4勝1和1負，排小組第一，直接晉級決賽周。

葡萄牙在歐洲區外圍賽以小組首名晉級2026世界盃決賽周。（Getty Images）

葡萄牙近況：

在3月底的國際友賽中，葡萄牙遠赴北美，先與世界盃主辦國之一的墨西哥互交白卷，再以2：0擊敗美國。

葡萄牙世界盃最佳成績：季軍

1966年世界盃，傳奇球星尤西比奧（Eusébio da Silva Ferreira）帶領葡萄牙奪得季軍。葡萄牙此後於2006年闖入4強，奪得殿軍。上屆2022卡塔爾世界盃，葡萄牙在16強以6：1大勝瑞士，惟8強以0：1不敵摩洛哥。

上屆2022世界盃，葡萄牙在8強不敵摩洛哥。（Getty Images）

葡萄牙主教練：馬天尼斯（Roberto Martinez）

52歲的羅拔圖馬天尼斯2023年上任，帶領球隊奪得2025年歐洲國家聯賽冠軍。馬天尼斯將於世界盃後約滿，近日有指摩連奴（José Mourinho）於決賽周後接任，但未證實相關消息。

葡萄牙主教練馬天尼斯（Getty Images）

葡萄牙焦點球星：C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

C朗拿度雖已年屆41歲，仍是史上最佳球員之一，他能否帶領葡萄牙首度登頂，將是全球球迷關注的焦點。

41歲的C朗拿度即將第六次出戰世界盃。（Getty Images）

葡萄牙世界盃「27+1」人球員名單陣容

門將：

1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）

12 荷西沙亞（Jose Sa）

22 雷施華（Rui Silva）

後衛：

2 尼爾遜施美度（Nelson Semedo）

3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）

4 湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo）

5 達洛治（Diogo Dalot）

6 馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）

13 連拿度維加（Renato Veiga）

14 干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）

20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）

25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）

中場：

8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）

10 貝拿度施華（Bernardo Silva）

15 祖奧尼維斯（Joao Neves）

21 魯賓尼維斯（Ruben Neves）

23 域天拿（Vitinha）

24 沙姆哥斯達（Samu Costa）

前鋒：

7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）

9 干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）

11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）

16 坦卡奧（Francisco Trincao）

17 拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）

18 柏度尼圖（Pedro Neto）

19 干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）

26 法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）

葡萄牙出線形勢：

葡萄牙在K組被視為出線大熱，同組最強對手為哥倫比亞，兩隊對決隨時決定小組首名。面對實力有差距的剛果民主共和國及烏茲別克，葡萄牙預計能順利取分。

葡萄牙K組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026葡萄牙K組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月18日（四） 凌晨1:00 葡萄牙1:1剛果民主共和國 2026年6月24日（三） 凌晨1:00 葡萄牙Vs烏茲別克斯坦 2026年6月28日（日） 早上7:30 哥倫比亞Vs葡萄牙

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