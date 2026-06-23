葡萄牙世界盃2026賽程｜國家隊球員名單陣容+足球排名
世界盃2026｜葡萄牙國家足球隊第9次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是1966年英格蘭世界盃奪得季軍。葡萄牙現時世界排名第5位，今屆被編入K組，同組對手包括剛果民主共和國、烏茲別克和哥倫比亞。本文將會介紹葡萄牙外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
葡萄牙現時世界排名：第5（截至5月）
葡萄牙世界盃外圍賽表現：
葡萄牙在今屆歐洲區外圍賽錄得4勝1和1負，排小組第一，直接晉級決賽周。
葡萄牙近況：
在3月底的國際友賽中，葡萄牙遠赴北美，先與世界盃主辦國之一的墨西哥互交白卷，再以2：0擊敗美國。
葡萄牙世界盃最佳成績：季軍
1966年世界盃，傳奇球星尤西比奧（Eusébio da Silva Ferreira）帶領葡萄牙奪得季軍。葡萄牙此後於2006年闖入4強，奪得殿軍。上屆2022卡塔爾世界盃，葡萄牙在16強以6：1大勝瑞士，惟8強以0：1不敵摩洛哥。
葡萄牙主教練：馬天尼斯（Roberto Martinez）
52歲的羅拔圖馬天尼斯2023年上任，帶領球隊奪得2025年歐洲國家聯賽冠軍。馬天尼斯將於世界盃後約滿，近日有指摩連奴（José Mourinho）於決賽周後接任，但未證實相關消息。
葡萄牙焦點球星：C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
C朗拿度雖已年屆41歲，仍是史上最佳球員之一，他能否帶領葡萄牙首度登頂，將是全球球迷關注的焦點。
葡萄牙世界盃「27+1」人球員名單陣容
門將：
1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）
12 荷西沙亞（Jose Sa）
22 雷施華（Rui Silva）
後衛：
2 尼爾遜施美度（Nelson Semedo）
3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）
4 湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo）
5 達洛治（Diogo Dalot）
6 馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）
13 連拿度維加（Renato Veiga）
14 干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）
20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）
25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）
中場：
8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）
10 貝拿度施華（Bernardo Silva）
15 祖奧尼維斯（Joao Neves）
21 魯賓尼維斯（Ruben Neves）
23 域天拿（Vitinha）
24 沙姆哥斯達（Samu Costa）
前鋒：
7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
9 干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）
11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）
16 坦卡奧（Francisco Trincao）
17 拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）
18 柏度尼圖（Pedro Neto）
19 干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）
26 法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）
葡萄牙出線形勢：
葡萄牙在K組被視為出線大熱，同組最強對手為哥倫比亞，兩隊對決隨時決定小組首名。面對實力有差距的剛果民主共和國及烏茲別克，葡萄牙預計能順利取分。
葡萄牙K組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月18日（四）
凌晨1:00
葡萄牙1:1剛果民主共和國
2026年6月24日（三）
凌晨1:00
葡萄牙Vs烏茲別克斯坦
2026年6月28日（日）
早上7:30
哥倫比亞Vs葡萄牙
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