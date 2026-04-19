場地單車世界盃香港站｜杜棹熙主場成就解鎖　追求極致變進步契機

港隊單車代表杜棹熙突破自己，在場地單車世界盃香港站男子競輪賽殺入決賽，於世界舞台所新界限，成就解鎖。不知不覺間，26歲的杜棹熙與世界的距離愈來愈近，即使沒有獎牌，在主場發揮自己的感覺，比登上頒獎台更爽快。



港隊男子短組代表杜棹熙，為第二日的香港站場地單車世界盃增添不少色彩。杜棹熙在男子競輪賽首圈未能直接晉級，隨後轉戰復活賽，以次名成功「復活」。杜棹熙在次圈再獲第二名晉級準決賽。達成賽前目標的杜棹熙，在準決賽再有精彩表現，第一組以第3名衝線，晉身決賽，杜棹熙最終獲得第5，締造生涯最佳成績。

杜棹熙在煞科日轉戰男子爭先賽，資格賽順利過關，首圈面對千里達和多巴哥好手菲利普（Njisane Phillip），杜以0.042秒之差落敗，無緣再創佳績。

（夏家朗攝）

26歲的杜棹熙在香港主場突破自己，成就解鎖首次闖入世界盃競輪賽決賽，在世界舞台所新界限，證明自己，無疑是一支強心針。「相隔一天，（對賽果）依然是難以置信，與世界頂級車手交手，在決賽的速度感是另一回事，原來也我跟得上他們的速度，其實我並不比他們差。在世界舞台發揮自己最佳一面，證明自己實力，這種感覺比起獲獎牌更爽快。」

即使杜棹熙一度跌入復活賽，但他同樣感覺自己有狀態，隨復活賽、第二圈愈戰愈勇，每次發力爬頭時，他感覺自己身體同樣「新鮮」，有能力可以推得更遠，加上教練不斷的鼓勵，「不要看輕自己的實力，其實你都做得到」。杜棹熙在競輪賽的決賽對手，有奧運五金得主勒雷森（Harrie Lavreysen）、前世錦賽銅牌得主中野慎詞等好手，杜棹熙不落下風，最後愈踩愈有，生涯首闖世界盃決賽，獲得第5名。

（趙子晉攝）

與世界列強交手，杜棹熙同樣有不少收獲，「世界級車手上場前也很平靜，情緒控制得宜，他們的戰術運用、對大局的理解也有全面掌握，他們知道什麼時機進攻最好、或者如何利用自己的優勢等。」

自李慧詩退役後，港隊短組成績回落，加上李思穎近年崛起，使短組變得沉寂，杜棹熙坦言今次成績對自己、對短組也是十分鼓舞，他歸功於新西蘭籍教練Anthony Peden，「自Sarah（李慧詩）離隊後，中長距離成績比短組更出色，我們（短組）由無教練到Anthony上任，大家花了近兩年時間合作、磨合，互相了解更加多，知道我們的強、弱項，再慢慢強化能力，今次以賽事證明我的進步，同時印證近兩年的方向正確。」

（趙子晉攝）

與教練Anthony Peden磨合更好，理解對方背後的原因，與世界的水平愈來愈接近，每一節訓練也追求極致，使杜棹熙進步更快，「近大半年與教練的合作愈來愈好，我不想錯失任何一節訓練，若每星期都有一節練不好，一年就會落後別人很多，加上比賽也沒有第二次機會，在訓練上追求極致，才有機會在比賽有相同的表現。」

世界盃決賽一席位，除了是訓練奏效，亦是杜棹熙心態進步的成果，「以往自己在場上總是想着勝負，很容易太興奮影響發揮，上次亞錦賽改以較平靜心態應戰，不想太多結果，以平穩的心態落場，成果比以前更好，今站的心態也差不多。」杜棹熙以9月名古屋亞運作目標，他希望在伊豆單車場再獲突破，力爭爭先賽三甲及競輪賽金牌。

（趙子晉攝）

在競輪賽突破自己，今日以輕鬆心態面對爭先賽，杜棹熙在資格賽跑出9.939秒，創出個人最佳時間，即使首圈1/16決賽不敵千里達車手，他依然滿意自己成績，杜棹熙下周赴馬來西亞戰另一站場地單車世界盃。