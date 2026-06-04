世界盃2026卡塔爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜卡塔爾足球隊第2次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2022年世界盃作為東道主分組賽止步。卡塔爾現時世界排名第55，今屆被編入B組，同組對手包括加拿大、瑞士皚波斯尼亞。本文將介紹卡塔爾外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：卡塔爾（Getty Images）

卡塔爾現時世界排名：第55（截至4月）

卡塔爾世界盃外圍賽表現：

卡塔爾的晉級過程充滿挑戰，在亞洲區第3圈18強賽，僅4勝1和5負積13分，列A組第4。來到第四圈，卡塔爾與阿曼、阿聯酋同組，在這階段發揮出色，以1勝1和成績奪分組第一，獲得決賽周入場券。

卡塔爾在亞洲區外圍賽第4圈分組賽中獲分組第一，拿到世界盃參賽名額。（Getty Images）

卡塔爾近況：

卡塔爾原定於3月底與塞爾維亞的熱身賽因故取消。2025年年底阿拉伯盃，卡塔爾分組賽1和2負，小組墊底出局。

卡塔爾世界盃最佳成績：分組賽

卡塔爾之前只曾以主辦國身份參加過2022年世界盃，當屆分組賽3戰全敗，未能晉級淘汰賽。

2022年，卡塔爾作為主辦國自動獲得世界盃參賽名額，這是隊史上第一次出現在決賽周。（Getty Images）

卡塔爾主教練：盧柏迪古（Julen Lopetegui）

盧柏迪古是前西班牙門將，2014年執教波圖，之後出任西班牙國家隊教頭。2018年6月，皇家馬德里官方宣布盧柏迪古於世界盃後上任，西班牙足協對此感不滿，次日將盧柏迪古解僱。執教皇馬時戰績糟糕，在當季首循環西班牙國家打吡中以1：5慘敗巴塞隆拿後，執教僅三個月便下台。此後輾轉執教塞爾維亞及英超狼隊和韋斯咸，2025年中被任命為卡塔爾主帥。

卡塔爾主教練：盧柏迪古（Getty Images）

卡塔爾焦點球星：阿克林阿費夫（Akram Hassan Afif）

29歲的阿費夫現效力卡塔爾球隊艾薩德，為國家隊主力。2019年亞洲盃，阿費夫助卡塔爾封王，並當選亞洲足球先生；2024年亞洲盃，他更以8個入球幫助球隊衛冕，榮封賽事MVP，同年再獲亞洲足球先生。

阿克林阿費夫是卡塔爾的最強武器。（Getty Images）

卡塔爾世界盃26人名單陣容

門將：

1 阿般拿達（Mahmud Abunada）

21 沙拿薩卡利亞（Salah Zakaria）

22 美沙爾巴森（Meshaal Barsham）

後衛：

2 柏度米基爾（Pedro Miguel）

3 盧卡斯文迪斯（Lucas Mendes）

4 伊沙拉耶（Issa Laye）

5 查森加貝（Jassem Gaber）

13 艾約比艾維（Ayoub Al-Oui）

14 賀曼艾密（Homam Ahmed）

16 高基希（Boualem Khoukhi）

18 蘇坦艾比歷克（Sultan Al-Brake）

25 艾侯辛（Al-Hashmi Al-Hussain）

中場：

6 艾度拿斯夏譚（Abdulaziz Hatem）

12 保迪亞夫（Karim Boudiaf）

17 艾加尼希（Ahmed Al-Ganehi）

20 艾密法迪希（Ahmed Fathy）

23 艾森馬迪保（Assim Madibo）

前鋒：

7 阿拉爾甸（Ahmed Alaaeldin）

8 艾美臣祖利亞（Edmilson Junior）

9 穆罕默德蒙達利（Mohammed Muntari）

10 艾希度斯（Hassan Al-Haydos）

11 阿克林阿費夫（Akram Afif）

15 艾杜里沙克（Yusuf Abdurisag）

19 艾莫爾斯阿里（Almoez Ali）

24 塔辛賈姆希德（Tahsin Jamshid）

26 穆罕默德馬萊（Mohamed MANAI）

卡塔爾出線形勢：

卡塔爾在B組形勢嚴峻，對比種子隊瑞士實力稍遜，面對東道主加拿大亦有一定困難，餘下與歐洲附加賽出線的波斯尼亞有望一戰。第三場與波斯尼亞的直接交鋒，將是卡塔爾能否爭取到「最佳小組第3名」甚至更好成績晉級次圈的關鍵。

卡塔爾B組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026卡塔爾B組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月14日（日） 凌晨03:00 卡塔爾Vs瑞士 2026年6月19日（五） 早上06:00 加拿大Vs卡塔爾 2026年6月25日（四） 凌晨03:00 波斯尼亞Vs卡塔爾

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