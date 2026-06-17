伊拉克世界盃2026｜國家隊球員名單陣容+足球排名+最新賽程

世界盃2026｜伊拉克足球隊第2次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是1986年墨西哥世界盃分組賽止步。伊拉克現時世界排名第57位，今屆被編入I組，同組對手包括法國、塞內加爾及挪威。本文將會介紹伊拉克外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：伊拉克。（Getty Images）

伊拉克現時世界排名：第57（截至5月）

伊拉克世界盃外圍賽表現：

伊拉克的晉級之路十分崎嶇。他們在亞洲區外圍賽附加賽首回合以1：1賽和阿聯酋，次回合以2：1絕殺反勝，晉級洲際附加賽鬥玻利維亞，爭奪全球最後一張決賽周門票，最終以2：1險勝，時隔40年重返世界盃決賽周。

伊拉克此前僅曾於1986年參與世界盃決賽周。（Getty Images）

伊拉克近況：

伊拉克將在5月底的熱身賽鬥安道爾和西班牙。

伊拉克世界盃最佳成績：分組賽

伊拉克在1986年世界盃輸掉三場分組賽，無緣晉級淘汰賽，傳奇射手Ahmed Radhi對比利時射入隊史唯一世界盃入球。

伊拉克曾參加1986年世界盃。（Getty Images）

伊拉克主教練：阿諾爾德（Graham Arnold）

62歲的澳洲籍教頭阿諾爾德2025年5月接掌帥印。他過去曾帶領澳洲闖入世界盃16強，如今他成為首名帶領兩個不同國家晉身決賽周的澳洲人（2022帶領澳洲、2026帶領伊拉克）。

主帥格拉咸阿諾在逆境下帶領伊拉克創造歷史。（Getty Images）

伊拉克焦點球星：艾文侯賽因（Aymen Hussein）

現年30歲的前鋒艾文侯賽因是伊拉克隊長。他在外圍賽及附加賽射入關鍵球，具備空中優勢與身體對抗能力。

30歲的艾文侯賽因是伊拉克的關鍵球員。（Getty Images）

伊拉克世界盃26人球員名單陣容

門將

1 泰利比（Fahad TALIB）

12 查拉哈辛（Jalal HASSAN）

22 阿麥巴素爾（Ahmed BASIL）

後衛

2 蘇拿卡（Rebin SULAKA）

3 侯賽因阿里（Hussein ALI）

4 沙特泰辛（Zaid TAHSEEN）

5 阿甘哈森（Akam HASHIM）

6 馬拿夫尤尼斯（Manaf YOUNIS）

15 阿密馬簡斯（Ahmed Hassan MAKNZI）

23 多斯基（Merchas DOSKI）

25 辛特杜安（Mustafa SAADOON）

26 法蘭斯佩杜斯（Frans PUTROS）

中場

7 尤斯夫艾米恩（Youssef AMYN）

8 艾巴謙巴耶殊（Ibrahim BAYESH）

14 施丹伊基巴（Zidane IQBAL）

16 艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）

19 奇雲耶及（Kevin YAKOB）

20 艾馬舒亞（Aimar SHER）

24 薩伊伊斯美（Zaid ISMAIL）

前鋒

9 阿里艾哈馬迪（Ali AL HAMADI）

10 穆哈納阿里（Mohanad ALI）

11 艾默卡森（Ahmed QASEM）

13 阿里尤素夫（Ali YOUSIF）

17 阿里查森（Ali JASIM）

18 艾文侯賽因（Aymen HUSSEIN）

21 馬高法爾茲（Marko FARJI）

伊拉克出線形勢：

伊拉克在I組面臨極大挑戰。法國是奪標熱門，挪威及塞內加爾亦具備世界級球星，伊拉克晉級之路注定不易。

伊拉克HI組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026伊拉克I組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月17日（三） 早上6:00 伊拉克Vs挪威 2026年6月23日（二） 早上5:00 法國Vs伊拉克 2026年6月27日（六） 凌晨3:00 塞內加爾Vs伊拉克

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