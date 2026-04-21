足球盛會｜四支勁旅訪港獲M品牌資助　羅淑佩：對出場陣容有要求

曼城、車路士、國際米蘭及祖雲達斯將於今年暑假訪港，在啟德主場館上演香港足球盛會2026。今年適逢是世界盃年，世界盃國腳的「唞暑期」必然押後，或影響外隊訪港陣容，文化體育及旅遊遊局局長羅淑佩今早出席賽事記者會表示，由於香港足球盛會獲得政府「M」品牌資助，對四支球隊的出場陣容有一定要求。



香港足球盛會2026｜曼城名宿胡禮菲臘斯（左起）、國際米蘭名宿韋利、車路士名宿迪馬堤奧及祖雲達斯名宿戴維斯訪港，宣傳香港足球盛會。（湯致遠攝）

世界盃將於6月12日至7月19日在美國、加拿大及墨西哥舉行，四支訪港勁旅陣中有不少星級國腳，預計不少球員將會參與世界盃，導致暑假押後，為四支球隊屆時能否全員訪港增添變數。羅淑佩坦言，四支球隊的球員來自合共35個國家，「我們必須考慮世界盃這個因素」，但由於賽事獲得「M」品牌資助，政府、足總及主辦方均對球隊陣容有一定要求，「我們會參考四支球隊在過去一年有哪些球員上陣次數較多，當中有多少球員會在香港出場，主辦方、足總及政府均有建議，但當中涉及商業元素，不便透露太多細節」。羅淑佩特別提到意大利無緣世界盃，意大利國腳在球季完結後便能立即放暑假，休息充足下增加在港上陣的機會，「對香港人來說反而是好事」。

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香港足球盛會2026｜羅淑佩表示，香港足球盛會獲「M」品牌資助，政府對出場陣容有一定要求。（湯致遠攝）

被問到啟德體育園早前於香港國際七人欖球會期間因突如其來的暴雨導致「水舞間」，羅淑佩表示不擔心再次「蝦碌」，「園方已有既定機制應變，七欖當日亦迅速解決漏水程況，主場館的安全和草地狀況亦未受天雨影響」。

香港足球盛會2026｜迪馬堤奧繼2011年後再次訪港，他期待一嚐港式美食。（湯致遠攝）

香港足球盛會2026｜韋利談到啟德體育園，「即使國米也爭取不到這樣的球場」。（湯致遠攝）

香港足球盛會2026｜戴維斯再次訪港，期待到山頂遊覽。（湯致遠攝）